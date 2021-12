12 av 17 koronapasientene på dette sykehuset er uvaksinerte

Rettelse: I en tidligere utgave oppga TV 2 at samtlige av de 17 koronapasientene på Lovisenberg var uvaksinert. Det riktige er at 12 av 17 koronapasienter på Lovisenberg sykehus er uvaksinert, hvor to av dem ligger på intensivavdeling.

I snaue to år har intensivsykepleierne stått i bresjen for å hjelpe akutt syke koronapasienter.

Den siste tiden har helseforetak over hele landet varslet at de er under press, både som følge av høyt sykefravær og flere innleggelser.

Nylig skrev TV 2 om intensivsykepleieren Jo Even Linnerud som har sett seg lei av koronapasienter som nekter å vaksinere seg.

Lovisenberg sykehus har 17 koronapasienter innlagt, hvor 2 av disse ligger på intensiven – begge med delta-varianten.

12 av 17 er uvaksinert, ifølge fagdirektør Jan Petter Odden ved Lovisenberg sykehus.

Inne på sykehuset møter TV 2 intensivsykepleierne Anna Lena Johanson og Marte Kristoffersen som forteller om en umulig situasjonen, som over tid utfordre avdelingens akuttberedskap, i tillegg til å påvirke helsen til de ansatte.

De frykter at omikron-bølgen vil kreve mer av dem i tiden fremover.

– Det er jo utrolig psykisk- og fysisk belastende, fordi vi nå har stått i dette i snart to år, sier Johanson.

– Det er tøft, det er avansert intensivarbeid som skjer her. Det er fysisk tøft med tanke på at vi er innestengt, og at vi benytter det smittevernsutstyret som vi har.

Foto: Simen Askjer / TV 2

Spørsmålet mange stiller seg nå:

– Hvordan er det å være den som passer på noen som ikke har tatt vaksinen?

Johanson forteller at de ansatte på Lovisenberg sin intensivpost har snakker mye om nettopp dette den siste tiden.

– I gruppen forsøker vi å prate om det her med å skaffe entusiasme og engasjementet når du vet at det kunne vært annerledes, og det kan være en stor utfordring, sier hun.

Likevel skal der ikke være noen tvil.

Alle får den samme helsehjelpen, også de som har valgt å ikke ta korona-vaksinen, ifølge intensivsykepleierne. Men:

– Det er jo frustrerende å stå i sånne situasjoner over tid. Og vi merker at det går på bekostning av vår akuttberedskap, og vår intensivsykepleie som handler om at vi skal være i forkant av situasjonen vi står i, sier Kristoffersen.

Før hun fortsetter:

– Det er avansert sykepleie som gis, det er mye som kan gå galt, og når vi da ikke kan være i forkant og ha den beredskapen kjenner man på et enormt ansvar.

Til nå har det ikke gått utover andre.

– Men man kjenner jo litt på det presset her nå. Det er mange andre pasienter på sykehuset som ikke er covid-19-syk, men som også trenger, og skal få, hjelp.

Som sykepleiere kjenner de på at de ikke strekker til, sier Kristoffersen og forklarer at det er vanskelig å forstå hvor belastende det er å jobbe med så pleiekrevende pasienter.

– Vi gjør jo det vi kan og må, men det går på bekostning av vår arbeidsrelaterte helse, og det er ingen andre enn oss som står her som kan forstå hvor tungt det er.

RESPIRATOR: På dette rommet ligger det to korona-pasienter. Begge er uvaksinert. Foto: Simen Askjer / TV 2

Ekstremt ressurskrevende pasienter

Fra korridoren leder et slusesystem inn til de de to sengepostene som er forbeholdt korona-pasientene.

– Det er et intensivt arbeid som pågår der inne, sier Johansen.

Hun forklarer at det er to intensivsykepleiere som jobber inne hos pasientene, men at det i tillegg er en intensivsykepleier som står i slusen og bistår med blant annet medisiner og transportering.

– Også bør du ha noen som skjøter det materielle så man har tilstrekkelig av det utstyret som trengs, fordi dette foregår jo 24 timer i døgnet. Så da må alt være tilgjengelig hele tiden, sier hun.

Med andre ord er pasientene som ligger på intensiven ekstremt ressurskrevende. Om de benytter respirator krever de ofte dobbelt opp med ressurser.

– Pasientene som behandles med respirator ligger på mageleie 16 til 18 timer i døgnet, resten ligger de på rygg, og da er vi fem stykk som gjør det. En anestesilege i hodeenden, og fire ytterligere sykepleiere.

– Hva tenker dere når dere ser innleggelsestallene stige hver dag?

– Det er skremmende. Veldig skremmende, svarer de kontant, og nærmest synkront.

– Hva har vi i vente?, spør Kristoffersen før hun selv svarer:

– Jeg tør ikke tenke tanken engang.

Må sette alle kluter til

Jan Petter Odden, fagdirektør ved Lovisenberg sykehus deler sykepleiernes bekymring for omikron-bølgen.

– Viss vi som spesialhelsetjeneste skal klare denne bølgen som kommer nå, er en ting at vi må sette alle kluter til, men vi må bare oppfordre folk til å ta vaksinen.

FAGDIREKTØR: Jan Petter Odden frykter økt press på intensivavdelingene som følge av omikron-varianten. Foto: Simen Askjer / TV 2

Nylig skrev TV 2 om vaksineskeptikeren Terje Helgheim (70) som endret mening etter et sykehusopphold.

Jan Petter Odden forstår lite av at ikke andre vaksineskeptikere lytter til personer som Helgheim.

– Når man ser den ene etter den andre 60-åringen som var vaksineskeptiker som blir syk, havner på intensiven og sier etterpå at jeg angrer som bare det, er det utrolig at folk ikke hører på det.