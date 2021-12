Lagmannsretten skal vurdere historisk gruppesøksmål mot Nav

Lagmannsretten skal nå avgjøre om foreningen MannsForum kan fremme gruppesøksmål mot Nav for feiltolking av bidragsreglene. Saksøker mener Nav premierer samværssabotasje.

En rekke foreldre har gjennom foreningen Mannsforum fremmet et gruppesøksmål mot staten ved Nav

Årsaken er at Nav i en årrekke har gitt økt barnebidrag til foreldre som hindrer samvær med felles barn. Dette mener MannsForum er klart lovbrudd, og foreningen får støtte fra flere juridiske eksperter.

Tidlig i desember bestemte Oslo tingrett ved tingrettsdommer Kim Heger å avvise gruppesøksmålet. MannsForum mener denne avgjørelsen er tatt på feil grunnlag og har nå anket til lagmanssretten.

Anker saken

– Det var ikke uventet at den ble avvist slik dommeren har agert. Han har kommet med 3-4 henvendelser og henstilt oss om å fremme et pilotsøksmål, det vil si at man finner én person og fører sak på denne personens vegne, forklarer grupperepresentant Christian Jessen hos MannsForum.

Utfallet videre kan bli at lagmannsretten avviser anken. Da er det ikke lenger mulig å fremme et gruppesøksmål.

Dersom gruppedeltakerne imdlertid får fremme et gruppesøksmål og vinner frem i domstolen, kan saken få stor betydning for mange.

Hundrevis av foreldre har fått krav fra Nav om å betale økt barnebidrag som følge av at den andre forelderen har sabotert samvær med felles barn.

Saksøkerne mener det er en økonomisk urett samtidig som Nav ved å tolke loven som etaten i dag gjør, stimulerer til samværssabotasje.

Langvarig kamp

MannsForum har i mange år jobbet med problemstillinger knyttet til at samværsforelder har en gyldig samværsavtale, kjennelse eller dom, og hvor bostedsforelder bevisst holder barnet tilbake fra samvær.

– Hva skjer videre?

– Vi har forsøkt å presisere overfor lagmannsretten at argumentet for å forkaste gruppesøksmålet ikke er korrekt, sier Jessen.

Han understreker at retten kun skal ta stilling til hvordan en skal tolke en konkret bestemmelse i en forskrift om barnebidrag.

Tingrettsdommer Kim Heger verken ønsker eller kan kommentere saken overfor TV 2 og viser til kjennelsen.

Omstridt Nav-praksis

Nav pålegger i dag foreldre som blir hindret i samvær med egne barn, å betale økt barnebidrag til den som hindrer samværet.

I fjor høst satte TV 2 søkelyset på praksisen i en rekke reportasjer. Blant annet konkluderte flere professorer med at praksisen til Nav er lovstridig.

LOVSTRIDIG: Professorene Asbjørn Strandbakken og Camilla Bernt mener begge at Nav bryter loven. De får støtte fra flere fagfolk. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Når Nav vedtar størrelsen på barnebidrag teller blant annet etaten dager, altså hvor mange dager barna bor hos foreldrene. Etaten ser bort fra det som er avtalt i samværsavtaler, rettsforlik eller er bestemt ved dom.

Tidligere barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sendte saken til Justisdepartementets lovavdeling, som er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen. Lovavdelingen konkluderte i fjor vår med at NAV tolker loven korrekt og at NAV-praksis dermed ikke er i strid med loven.

– Mannsforum noterer seg at lovavdelingen ikke har sett på intensjonen med hovedregelen om å legge avtalt samvær til grunn, sier Christian Jessen.

MannsForum mener at lovanvendelsen er feil og har derfor valgt å prøve saken for retten.

IKKE LOVSTRIDIG: Tidligere barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fikk beskjed fra Justisdepartementets lovavdeling at NAV ikke bryter loven. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Ber om pilotsøksmål

I kjennelsen konkluderer Oslo tingrett med at et pilotsøksmål er det beste og at det ikke vil være vanskelig å finne en egnet sak «som kunne få praktisk - og kanskje også økonomisk - støtte fra Mannsforum».

Følgende vilkår må innfris dersom retten skal akseptere gruppesøksmål: Flere rettssubjekter har krav eller forpliktelser på samme eller vesentlig likt faktisk og rettslig grunnlag, kravene ellers kan behandles av retten med samme sammensetning og hovedsakelig etter de samme saksbehandlingsregler, gruppeprosess er den beste behandlingsmåten, det er grunnlag for å utpeke grupperepresentant.

I kjennelsen står det videre at retten har «under noe tvil - kommet til at gruppesøksmål ikke er mer hensiktsmessig enn en pilotsak eller et eventuelt representativt søksmål fra MannsForum.»

Saksøkerne mener tingretten har lagt til grunn en feilaktig rettslig og faktisk forståelse.

I anken poengteres dette:

«Det sentrale i hovedsøksmålet er at det forekommer samværshindring fra bostedsforelderen i strid med gyldig avtale, kjennelse eller dom om samvær, videre at NAV har blitt gjort oppmerksomme på dette, og at NAV utelukkende har behandlet bidragsfastsettelsen etter den snevre unntaksregelen som fremgår av bidragsforskriften § 9 annet og tredje ledd – uten å ha gått veien om hovedregelen i første ledd.»

FORTVILTE FORELDRE: I fjor høst møtte TV 2 to foreldre som begge opplever å få samværet sabotert av den andre forelderen. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

– Saken stopper uansett ikke her. Hvis det ikke tillates fremmet som gruppesøksmål er det fremdeles andre muligheter for å få saken prøvet. Enten som pilotsak eller ved at MannsForum selv står som saksøker, sier Christian Jessen.

– Først og fremst trist

I sin anke skriver advokat Marie Sølverud, som representerer MannsForum, at samværshindring først og fremst er trist med tanke på de konsekvenser dette har for relasjoner mellom barn og samværsforelder – i tillegg til at det bryter med grunnleggende rettigheter i eksempelvis FNs barnekonvensjon.

I tillegg «har det for mange også vært en tilleggsbelastning at NAVs praktisering av bidragsforskriften medfører at bostedsforelder har et økonomisk incentiv til å holde barnet tilbake fra samvær.»

GIR SEG IKKE: Advokat Marie Sølverud mener Mannsforum vil vinne frem i lagmanssretten. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Marie Sølverud påpeker foreldre, barn og de personlige historiene til de som ønsker at dette søksmålet skal gå som et gruppesøksmål, har stor variasjonsbredde.

I anken påpeker Sølverud at det som imidlertid er likt, og som gjør at saken bør kunne fremmes som et gruppesøksmål, er følgende:

1. Det foreligger en gyldig avtale/kjennelse/dom om samvær

2. Bostedsforelderen holder beviselig barnet tilbake fra samvær

3. Barnebidraget har blitt fastsatt av NAV og ikke gjennom privat avtale

4. Samværsforelder har gjort NAV oppmerksomme på at det avtalte/fastsatte samværet ikke avholdes som forutsatt, og at årsaken til dette skyldes forhold på bostedsforelderens side

5. Bostedsforelderen har ikke påstått/bevist at årsaken til det reduserte samværet skyldes forhold på samværsforelderens side

6. Av NAVs vedtak fremgår det at størrelsen på samværsfradraget er beregnet utfra det faktiske samværet; ikke ut fra hva som er avtalt/fastsatt.