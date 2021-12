Håndballjentene klare for VM-semifinale etter å ha knust Russland

Norge - Russland 34-28 (19-15)

De norske håndballjentene er klare for VM-semifinale etter å ha slått Russland 34-28 i onsdagens kvartfinale i Granollers.

– Det var gøy, veldig artig. Det var en fin kamp. Vi merket allerede på bussen i går at det var en veldig konsentrert gjeng. Selv om de var slitne på ettermiddag og på kvelden, var de veldig på. De var tidlig i seng, og de har vært konsentrert og fokusert i dag, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til Viaplay.

Dermed fikk Norge revansj for tapet i OL.

– Det var veldig digg. Vi hadde kontroll ganske tidlig, og vi var utrolig sterke i angrep. Det fløt bra, og vi var farlige fra mange posisjoner, spesielt bakrekken og Kari (Brattset Dale) var utrolig bra, sier Nora Mørk til TV 2.

Norge møter Spania i semifinalen fredag kveld. Danmark møter vinneren av Frankrike og Sverige i den andre semifinalen.

– Det blir veldig spennende. Det blir masse liv, og det blir supergøy. Vi har ikke spilt så mye mot Spania de siste årene, så vi må hjem og se på video, sier Norge-målvakt Katrine Lunde til TV 2.

Nora Mørk ble toppscorer med ni mål.

– Nå har hun våknet, sier Katrine Lunde om Mørk.

Rufsete rundt pause

orge hadde god kontroll på russerne, som holdt følge kun til 2-2. Etter snaut 24 minutters spill var Norge oppe i en seksmålsledelse på 16-10, men Norge var ikke like solide i avslutningen av første omgang.

Russland scoret fem mål på omgangens seks siste minutter, og den norske ledelsen til pause var på 19-15.

Det var en rufsete start på andre omgang for Norge, som så russerne komme kun to mål bak på 21-19. Det fikk Thorir Hergeirsson på Norge-benken til å ta timeout. Et par minutter senere var Norge foran med fire mål på 24-20.

Kontrollert seier for Norge

Drøyt tolv minutter inn i andre omgang satte Nora Mørk inn straffekastet som gjorde at Norge var tilbake i seksmålsledelsen fra første omgang, denne gang på 26-20.

Norge var åtte mål foran, men Russland nektet å gi opp. Russerne reduserte til 24-30 da lagene gikk inn i de siste ti minuttene. Russland kom fire mål bak på 28-32 med snaut fire minutter igjen å spille, men Katrine Lunde og det norske forsvaret stengte målet resten av kampen og vant 34-28.

– Det var tøft, spesielt ute i andre omgang. Vi kom til mange gode sjanser der, men fikk kanskje noen avgjørelser imot oss og så fikk de litt enkle mål. Litt synd at vi falt i intensitet der, spesielt bakover, sier Henny Ella Reistad til TV 2.