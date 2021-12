Norsk artist representerer Hellas i Eurovision

Amanda Klara Georgiadis Tenfjord (24) har hatt en rekke låter spilt på norsk riksdekkende radio, turnért med Highasakite og spilt på flere norske festivaler.

Hun har også samarbeidet med artister som James Earp, Lewis Capaldi, Sigrid og Aurora, for å nevne noen. Nå skal 24-åringen representere Hellas under et av verdens største musikkshow, Eurovision, opplyser managementet hennes i en pressemelding.

Fikk uventet telefon

Det var en fredags ettermiddag i sommer, at manageren hennes fikk en uventet telefon fra et gresk telefonnummer.

– Jeg innrømme at vi var usikre på seriøsiteten i henvendelsen til å begynne med, men etter en telefonprat samme kveld forsto vi at dette var noe vi kunne ta på alvor. Jeg ble med på neste zoom-samtale og fikk vite at vedkommende hadde vært involvert i en rekke finalebidrag tidligere, og at han dessuten hadde fulgt meg en stund, forteller Amanda.

Videre forteller hun at vedkommende ønsket at hun skulle prøve seg med et bidrag for Hellas i Eurovision.

– Vi bestemte oss raskt for å gi det et forsøk, men manageren min og jeg holdt det hemmelig for absolutt alle andre en god stund for å minske presset på å levere. Ikke engang plateselskapet mitt fikk vite noe, forteller hun.

– Jeg fikk koblet på min gode venn og produsent Bjørn-Helge Gammelsæter, som jeg også jobber med debutalbumet sammen med, og kort tid senere hadde vi utkast til låten klar, forteller hun videre.

Har røtter i Hellas og Norge

Etter flere møter med den greske rikskringkasteren, ble shortlisten med låter og artister stadig kortere.

– At jeg ble plukket som finalist fikk jeg endelig vite så sent som mandag denne uken, forteller Amanda.

Artisten har røtter i både Norge og Hellas, og har en far som er gresk og en mor som er norsk.

– Jeg bodde i Hellas til jeg var 3 år, så flytta vi til Norge. Jeg snakka gresk før jeg lærte meg å snakke norsk, og både mamma og pappa har fokusert veldig på at både jeg og broren min skulle opprettholde gresken vår, forteller Amanda.

24-åringen har en farmor som er hele 101 år, som hun besøker hver sommer i Hellas.

– Jeg elsker Hellas, folkene, musikken, maten, strendene og atmosfæren. Et fantastisk land, forteller hun.

– Dette er jo utrolig stort

Amanda har vært en stor fan av Eurovision i mange år, og nå gleder hun seg til å entre scenen og representere Hellas.

– Jeg har sett på Eurovision hvert år siden jeg var barn. Vi hadde en tradisjon hjemme der vi alltid inviterte masse venner og lagde skikkelig fest med gresk mat og stor ståhei. Også hadde alle hvert vårt skjema og ga poeng til alle bidragene, forteller hun.

– Nå gleder jeg meg veldig til å være med selv, men jeg er også litt redd. Dette er jo utrolig stort, forteller hun videre.

På samme måte som det norske bidraget, vil Amanda som representant for Hellas, starte i en semifinale når den store fester begynner i Torino i mai.

Det er 41 nasjoner som deltar i 2022.

Saken oppdateres