Hei Benny. Jeg kjøpte en Mercedes Vito i 2020 med lovnad om service hver 40.000 km. Nå har bilen gått 53.000 og skal inn på service nummer to.

Svaret fra merkeforhandleren er at bilen selv regner ut når service trengs, avhengig av bruk og tomgangskjøring og slike ting.

Det er for så vidt greit, men det var et veldig avvik fra det som ble lovet. Jeg tror ikke 40.000 på noen måte er realistisk. Jeg behandler bilen pent. Jeg har kjøpt den og eier den selv. Hva synes du om dette?

Benny svarer:

Heisann – og takk for interessant spørsmål. Dette med serviceintervaller og ikke minst priser er det mange som lurer på.

Det er jo slik at vi i Norge er det eneste landet i verden, i alle fall som jeg vet om, med fem års nybilgaranti. Det er en svært hyggelig rettighet som gjør bilholdet både enkelt og forutsigbart de første årene.

I kjølvannet av dette følger det også en liten forpliktelse for at dette skal gjelde. Vi må, om garantien skal gjelde, følge bilens serviceprogram. I motsatt fall kan vi miste garantien.

Så skal det i rettferdighetens navn sies at det finne langt morsommere ting å bruke pengene på enn å betale tusenvis av kroner for en service på en bil som tilsynelatende er helt i orden.

I alle fall på en ett år gammel bil, slik som du har. På den annen side: Du har kjørt den ganske langt, med dine 53.000 kilometer på dette året. Jeg regner derfor med at du bruker den i en eller annen form for næring?

Dette handler om rent forbyggende arbeid. På drøyt 50.000 kilometer kan jo bremseklosser begynne å bli slitt, det kan være programvare-oppdateringer som skal lastes opp – og ikke minst behov for oljeskift og kanskje ulike filtrere, som både luftfilter, dieselfilter og kupe-filter.

Prisene varierer

Et serviceintervall på 40.000 kilometer, eller en gang i året – gjelder nok under svært gunstige forhold. Det er det ikke i Norge, snarere tvert imot. Her er det ganske krevende, særlig med tanke på vinter og kaldstarter og slike ting. Som du er inne på; det er ikke realistisk. Ikke en gang han som solgte deg bilen trodde nok på dette ...

Det er riktig som du har fått opplyst at bilen «beregner» behovet selv. Stusser man på det bilen kom fram til, så hør gjerne med en forhandler Men min erfaring er at det ofte er riktig.

Passer du godt på bilen din og fikser enkle ting selv, slik som dekktrykk, lyspærer fylling av spylervæske bytte av viskerblader og slike ting, så opplys om det. Da behøver du ikke betale en mekaniker 2.000 kroner timen for å sjekke dette.

Men det å kjøre 80.000 kilometer med bare ett utført oljeskift mener jeg er bortimot galskap. En slik bil ville i alle fall ikke jeg kjøpt som brukt. I moderne motorer og med moderne oljer, blir det fortsatt avleiringer og forurensing i motoroljen. Å få byttet denne regelmessig er fortsatt viktig, mener jeg.

Du har tatt deg råd til å kjøpe deg en fin og fjong Mercedes, da mener jeg også at du bør spandere på deg servicene. Da sikrer du god driftssikkerhet, at bilen er trygg, sikker og oppgradert. Samt at du opprettholder garantien.

Det går jo også an å sjekke litt rundt. Erfaringene viser at prisene varierer en god del. Pass bare, veldig nøye, på at de riktige tingene blir gjort i henhold til fabrikkens krav både til oljer og hva som utføres. I motsatt fall kan det bli en dyr måte å spare penger på.

Ønsker deg lykke til – og både deg og Vitoen en fin vinter!

