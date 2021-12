Politimannen som er dømt for drapet på George Floyd erkjenner seg skyldig

Den tidligere politimannen Derek Chauvin, som er dømt for å ha drept George Floyd, endrer forklaring.

Den tidligere politimannen Derek Chauvin er dømt for drapet på George Floyd. Nå har Chauvin erkjente seg skyldig i å ha krenket Floyds borgerrettigheter. Foto: AP

Den tidligere politimannen Derek Chauvin ble 25. juni dømt til 22 år og seks måneders fengsel etter at han ble funnet skyldig på alle punkter for drapet på George Floyd, som døde under en politipågripelse i Minneapolis 25. mai 2020.

Onsdag møtte Chauvin i den føderale domstolen, der han endret sin forklaring og erkjente seg skyldig i å ha krenket Floyds borgerrettigheter, skriver The Times.

Chauvin innrømmet å ha krenket George Floyds borgerrettigheter under arrestasjonen i Minneapolis der Floyd ble drept.

Drapet utløste demonstrasjoner mot rasisme over hele verden.

Under arrestasjonen av Floyd satte Derek Chauvin kneet mot George Floyds hals i over ni minutter.

Floyd tryglet og ba politimannen om å stanse, fordi han ikke fikk puste.

Det er disse punktene Chauvin er tiltalt for i den føderale domstolen, for å ha krenket Floyds konstitusjonelle rettigheter.

Chauvins forklaring vil trolig føre til at han kommer til å sitte enda lengre fengslet. En dommer kommer til å avgjøre hvor lenge Chauvins soningstid eventuelt vil øke.

Påtalemyndighetene har også anklaget de tre andre politibetjentene, Thomas Lane, J. Alexander Kueng og Tou Thao, for brudd på Floyds borgerrettigheter.



Dette er en sak som forventes å komme for retten i januar 2022.