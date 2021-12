Tonny (49) nekter å la seg vaksinere

Tonny Kolås er uvaksinert og upopulær. Det merket han for alvor da sykkelmekanikeren kun ville ansette uvaksinerte i Den Grønne Sykkel.



Det ble 1500 kommentarer hvorav kanskje halvparten var sjikane og hat.

Kolås er en nordmann i en synkende minoritet på 8 prosent som ikke er vaksinert. Han kritiserer den internasjonale legemiddelindustrien for å være korrupt, og sier vaksinemotstandere får det stadig tøffere.

MASSIV MOTBØR: Sykkelmekanikeren etterlyste uvaksinerte søkere. Foto: TV 2

Økende press

– De få som står igjen opplever et stort press, sier Kolås.

At uvaksinerte får alvorligere koronasykdom og opptar flere intensivsykesenger er ikke nok til å at han vil si ja til vaksine. Han vil heller snakke om viktigheten av å forebygge sykdom og styrke immunforsvaret, men understreker at han stoler på legene dersom han skulle bli syk. Det han er skeptisk til er massevaksinasjon og langtidseffekten av vaksiner.

– Krigen mot mikrobene må ta slutt. Mikrobene, altså virus, bakterier og sopp er ikke problemet men... fjerner du livsgrunnlaget for bakteriene så er de ikke der, mener han.

Møter massiv motstand

Flere tusen er permittert, barnehager og utesteder stenger og helsevesenet sliter. Pasienter dør. Helsevesenet trygler folk til å vaksinere seg. Kolås nekter.

SØKER ANDRE KILDER: Kolås søker mye informasjon utenlands. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Hva gir deg troen på at du vet bedre enn ekspertisen?

– Jeg vet ikke bedre enn ekspertisen. Jeg skjønner at folk ikke kan ha tillit til meg, men det jeg sier er jo at jeg trekker frem andre (som virolog Robert Malone) som er tråkket på og skjøvet ut til siden.

Håper å nå tvilerne

Klinikksjef Øyvind Skraastad ved OUS svarer på Kolås' skepsis:

– Vi vet at vaksinen hjelper, vi vet at vaksinen hindrer alvorlig sykdom. Smitte i samfunnet smitter stadig flere. Skraastad sier han håper alvoret får flere til å vaksinere seg, og henvender seg spesielt til de han kaller tvilerne.

Samtidig sier Kolås at han får støtte av flere som ikke tør å la være å vaksinere seg fordi de vil reise, besøke barnebarn, eller slippe å være den eneste uvaksinerte på jobb.

– Vi blir færre... om det så er en prosent, da er vi den ene, avslutter han.