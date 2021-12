Stortinget skjerper reglene: Innfører dokumentasjonskrav for pendlerboliger

– VI har hatt store utfordringer over lang tid, og vi er nødt til å rydde opp for å gjenvinne tilliten hos folket vi skal tjene, sier Gharahkhani.

Han tar imot TV 2 på sitt nyinnflyttede kontor, med storslått utsikt over Eidsvolls plass, Karl Johans gate og Slottet, for. å legge frem de nye reglene for pendlerboliger som Stortingets presidentskap har vedtatt.

Kaos-kontroll

– Som jeg har sagt fra dag én jeg ble stortingspresident: Stortinget skal ikke handle om stortingsrepresentantenes kaos rundt ulike ordninger vi har. Det skal handle om å løfte utfordringer folk har i hverdagen og løse de politisk, sier han.

I de nye retningslinjene, som presidentskapet nå har vedtatt, skjerpes både kravene til hvem som kan få tildelt pendlerbolig av Stortinget og det innføres en informasjonsplikt for stortingsrepresentantene overfor Stortingets administrasjon.

I de nye retningslinjene skriver presidentskapet blant annet dette:

«Stortingsrepresentanter som er folkeregistrert, faktisk bosatt eller selv disponerer bolig innenfor 40 km i kjørelengde fra Stortinget har ikke rett til pendlerbolig. »

Og:

«Representanten skal av eget tiltak umiddelbart informere Stortingets administrasjon om forhold som kan medføre at vilkårene for tildeling ikke lenger er oppfylt.»

Plikt og dokumentasjon

Nå skal reglene være krystallklare, og ikke til å misforstå, ifølge Gharahkhani.

– Det betyr at dersom du eier eller leier en bolig som du disponerer daglig, innenfor 40 kilometer fra Oslo, så har du ikke rett på pendlerbolig, sier stortingspresidenten.

– Hva betyr «å disponere daglig»?

– Det betyr at eier du en bolig innenfor 40 kilometer fra Oslo, så må det være et leieforhold hvor du ikke i det hele tatt har tilgang til den boligen selv.

– Og hvordan skal man dokumentere det?

– Den enkelte har plikt til å informere om at man eier en bolig innenfor 40 kilometer, og man må også legge frem en leiekontrakt som viser at man ikke disponerer den daglig, sier Gharahkhani.

Forgjengeren måtte gå

Endringene treffer direkte inn i det som var situasjonen da daværende stortingspresident Eva Kristin Hansen trakk seg fra vervet i november. Hansen, som er innvalgt fra og folkeregistrert i Sør-Trøndelag, hadde i flere år fått tildelt pendlerbolig av Stortinget, selv om hun - uten å informere Stortinget om det - disponerte og eide en bolig i Ski, rundt 30 kilometers avstand fra Stortinget.

Onsdag avslørte Aftenposten at Hansen også har brukt Stortingets eksklusive biltjeneste for presidentskapet over 700 ganger, de fleste gangene for reiser mellom boligen i Ski og Stortinget.

Tok ikke gjenvalg - krever etterlønn

I forrige uke skrev TV 2 også om at en rekke stortingsrepresentanter som uansett ikke tok gjenvalg på Stortinget nå også har søkt om etterlønn i opp mot ett år etter stortingsvalget.

Gharahkhani sier han forstår at de mange avsløringene skader Stortingets omdømme i befolkningen.

– De er skuffa, og det forstår jeg. Derfor er jeg igang med presidentskapet og alle de politiske partiene med å rydde opp. Vi har igangsatt mange prosesser hvor vi går gjennom de ulike ordningene vi har, og stiller oss spørsmålet: er de rettferdige? Har de legitimitet hos folk? Har vi ordninger som ikke kan misforstås? Vi må ha ordninger som kan kontrolleres og gir tillit og åpenhet om alt, sier Gharahkhani.

Stortingspresidenten: – For gode ordninger

Stortingspresidenten sier han forventer at et utvalg som nå er nedsatt for å granske ordningene, vil se på alle ordninger og goder som stortingsrepresentantene har.

– Jeg mener selv at, ja, det er noen ordninger som er for gode og soom må endres på. Nå har vi et eksternt utvalg som ser gjennom alt, og det er et utvalg hvor partene i arbeidslivet og tidligere stortingsrepresentanter er representert. Jeg er rimelig sikker på at når de legger frem sine anbefalinger, så er det med utgangspunkt i ordninger som er rettferdige, legitime og ikke kan misforstås, sier Gharahkhani.

Utvalget ledes av tidligere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Therese Johnsen.