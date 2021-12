Jeg er en av dem Norge trenger aller mest. Derfor sluttet jeg

Hvorfor ligger skiltet mitt hjemme og ikke i skapet på jobb?

Fordi lørdag var min siste vakt som sykepleier på nevrointensiv, to uker før jeg leverer siste eksamen på intensivsykepleier utdanningen.

Jeg er en av de som Helse-Norge sårt trenger, sykepleier som snart er intensivsykepleier.

Jeg er også en av de som slutter i jobben fordi jeg ikke orker mer.Jeg har alltid elsket å være sykepleier.

Omsorgsfull og samvittighetsfull, som ikke klarer å se på at kollegaene mine sliter, og derfor nesten alltid sa ja til ekstravakter, doble vakter, overtid, you name it.

Ringte meg sjeldent syk, kom selv om hodet var tett og nesa rant, for formen var jo akkurat god nok til at jeg kunne jobbe.

Dette var livet mitt. Så kom pandemien.

Det ble dråpen som fikk begeret til å renne over. Men skjønte jeg det?

Nei. Jeg ignorerte alle signaler kroppen ga meg, for alle andre var jo spente, slitne, men klare for å bidra i den såkalte «dugnaden», så hvorfor skulle jeg være annerledes?

Månedene gikk, og på en vakt sensommeren 2020 sa det stopp. Likevel startet jeg på nytt semester, fullførte praksis samtidig med jobb.

Panikkangst, generell angst og utbrent, før fylte 30, og etter kun seks år i sykepleieryrket.

Et år har gått, og jeg har gjort alt i min makt, jeg har prøvd med ekstremt god hjelp og tilrettelegging fra avdelingen, til å komme tilbake i jobb som sykepleier.

Men med en pandemi fortsatt i full blomstring, har jeg ikke ork. Jeg orker ikke jobbe med det som gjorde meg syk. Konstant bemanningskrise, dårlig kapasitet og dårlig lønn.

Min egen helse, psykisk og fysisk er det aller viktigste. Derfor er jeg utrolig heldig som har fått meg ny jobb, som ledende spesialsykepleier på Sterilavdelingen.

Jeg får brukt for utdanningen min i aller høyeste grad, men ikke på den måten den var tiltenkt.

Til alle mine kollegaer i helsevesenet: jeg heier på dere!

Og hver så snill, ta vare på egen helse, den betyr til syvende sist aller mest.

Innlegget ble først publisert på forfatterens instagramkonto.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no