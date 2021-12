For fem år siden ble Genesis skilt ut som et eget merke – nå er de i gang med en skikkelig modelloffensiv. Bak satsningen går koreanske Hyundai, som posisjonerer Genesis som sitt luksusmerke.

Ambisjonen er klar: De skal ta opp konkurransen mot premiummerker som Audi, BMW og Mercedes. Vi kan nok også ta med Lexus og Volvo her.

Tidligere i år ble det kjent at Genesis er på vei til det norske markedet. Direktøren for den norske Hyundai-importøren bekreftet det, men sa samtidig at de ikke vet så mye om tidsaspektet.

Styrtrike på Maskorama

Men om siste nytt fra Gensis kommer til Norge, det er kanskje mer tvilsomt. De har nemlig akkurat hatt premiere på sin nye G90 som blir karakterisert som den mest luksuriøse bilen fra Sør-Korea noensinne.

Og ikke bare snakker vi mye luksus her. Vi snakker også diger bil! G90 er nesten 5,5 meter fra støtfanger til støtfanger. Da er det ganske mange nordmenn som begynner å slite med å få den inn i garasjen,

Men slike bekymringer har neppe den hjemlige målgruppen, som vi vil anta består av blant andre korrupsjonsdømte politikere (dem er det mange av i Sør-Korea), Keipop-milliardærer og sikkert også de som har blitt styrtrike på Maskorama-konseptet, det kommer nemlig fra Sør-Korea det også.

Lekker nyhet fra uventet hold

Ser det greit ut å sitte her? Vi tipper de fleste vil mene det.

Gjør seg ikke mindre

Her kan de nyte luksusen i det gigantiske baksetet, mens en sjåfør tar seg av kjøringen. Ja, han eller hun tar seg helt sikkert også av parkeringen.

Der mange av konkurrentene i denne klassen går for en litt nedtonet og diskret luksus, har Genesis helt klart et annet utgangspunkt. Bilen er særpreget og designet gjør ingen forsøk på å tone ned størrelsen.

Snarere tvert imot. Her er det også et lite sammensurium av elementer som minner om nye annet.

Denne SUV-en blir viktig for Genesis

Ikke sans for krom, sier du? Da er det bare å bestille en større dose chrome delete så fort som mulig.

Ikke skjermbonanza

Den mest særpregede delen er hekken. Den fallende linjen gir litt assosiasjoner til første generasjon Mercedes CLS. Og der mange nye biler nå kommer med en lysstripe som går over hele hekken, har Genesis like godt dratt til med to.

Særpreget hekk, med TO lysstriper.

Innvendig er det ikke vanskelig å se at Genesis gjerne også vil ha en god del amerikanske kjøpere. Her er det nemlig ganske konservativt.

Det er heller ikke samme skjermbonanza som vi ser på endel (særlig) nye elbiler. samtidig er ganske mange fysiske knapper beholdt.

Det er hjul til både automatgir og betjening av infotainmentsystemet, det siste er en løsning mange foretrekker, fremfor å måtte trykke på selve skjermen for alle funksjoner.

Her møtte vi Genesis - allerede i 2009

Store doser luksus og mye utstyr preger førermiljøet.

V6 bensinmotor

En fingeravtrykks-scanner brukes for å starte bilen. Dørene foran lukkes forresten automatisk når sjåføren tråkker inn bremsen, mens bakdørene har elektrisk åpning/lukking som betjenes via knapper i midtkonsollen.

Apropos elbil: Genesis har tydeligvis ingen elektriske planer med flaggskipet sitt. Her er det bare ett motoralternativ som gjelder: En 3,5-liters V6 bensinmotor, riktignok med en mildhybrid-løsning. 4x4 og firehjulsstyring er standard. Det siste er nok også et must, hvis du skal ha noen muligheter på trange parkeringsplasser og i parkeringshus.

... men denne Genesis-modellen kan bli viktig i Norge

Video: Dette er spenstige saker fra Hyundai