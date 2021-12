Intensivsykepleieren kom med bønn til uvaksinerte – da eksploderte telefonen

ENORMT ENGASJEMENT: Utspillene til intensivsykepleier Jon Even Linnerud skapte et enormt engasjement. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Tirsdag publiserte TV 2 en sak hvor intensivsykepleier ved Gjøvik sykehus Jon Even Linnerud fortalte om utfordringene med uvaksinerte koronapasienter.

– Jeg blir veldig oppgitt. Så går det en liten stund, også blir jeg lei meg. Deretter håper jeg at jeg har noen minutter å hente meg inn på, for å skjerpe meg. For jeg må være profesjonell og gi riktig helsehjelp. Men det er krevende å gi pasienten den omsorgen de bør ha, fortalte Linnerud.

– Direkte personangrep

Utspillene til intensivsykepleieren vekket et voldsomt engasjement, og i kommentarfeltet til TV 2 Nyheter på Facebook tikket det inn tusenvis av kommentarer på kort tid.

Innlegget er likt av nærmere åtte tusen personer.

Linnerud har også blitt kontaktet personlig av rasende motstandere.

– Det er ganske direkte personangrep, og det går selvsagt inn på meg. Jeg har blant annet fått vite at jeg er fullstendig uegnet som sykepleier, sier han til TV 2.

– Det må det ikke være tvil om

Men intensivsykepleieren vil være fullstendig klar på én ting.

– Jeg behandler alle mine pasienter likt, uansett bakgrunn, overbevisning eller tilstand. Det gjør alle min kollegaer også, det må det ikke være noe som helst tvil om.

Linnerud sier at han har blitt skremt over hva enkelte får seg til å si.

– Både av det de presenterer som fakta og personangrepene de kommer med, sier han.

– Sier det alle tenker

Fra kollegaer har imidlertid responsen uten unntak vært positiv.

– Jeg har fått tilbakemelding om at jeg sier det alle tenker. Men de sier rett ut at de ikke hadde turt det selv, sier Linnerud.

– Når det ble så mye oppstyr, angrer du på at du sto frem?

– Dette er et så viktig budskap, at jeg velger å stå i det. Men jeg er lei meg for at det går utover familien. Det var kanskje et dårlig valgt tidspunkt, men det var akkurat nå det kokte over, sier intensivsykepleieren.

Til tross for at han har møtt mye motstand, håper Linnerud at budskapet hans når gjennom til i hvert fall noen.

– Jeg håper at flere av skeptikerne som har vært i tvil, endrer mening. Hvis halvparten av de tar vaksinen, så hadde det hjulpet situasjonen så mye, sier Linnerud.