– Systemet har lenge vært nede for telling

Sykepleier Johanne Lundegaard reagerer på at regjeringen bruker et knelende helsesystem som bakgrunn for strenge koronatiltak. Hennes erfaring er at kapasiteten har vært sprengt i mange år.

– Korona er toppen av isfjellet. Det har lenge, lenge vært nede for telling, dette systemet. Og det er utrolig at ingen har tatt tak i dette tidligere.

Johanne Lundegaard er sykepleier på medisinsk sengepost B på Diakonhjemmet i Oslo. I et innlegg først delt i sosiale medier, har hun uttrykt sin frustrasjon over at regjeringen gir koronapandemien skylden for sprengt helsevesen og behovet for nasjonale tiltak.

MANGE OPPSIGELSER: Lundegaard og kollegaene frykter flere medsykepleiere vil slutte i jobben som følge av krevende arbeidsforhold. De har allerede sagt ha det til flere gode kollegaer under pandemien. Foto: Kristin Grønning / TV 2

For ifølge Lundegaard har kapasiteten vært dårlig også før pandemien. Hun mener de målrettede tiltakene for å bedre kapasiteten på sykehusene, har glimtet med sitt fravær.

– Det generelle presset med tanke på denne eldrebølgen og virusbølgen som har kommet, har gjort at helsevesenet er svært belastet, slik som helsemyndighetene forteller. Men at de kan be en hel befolkning ta ansvar på vegne av oss, og si at de skal gjøre det for oss, uten at de selv har satt i gang aktive tiltak for å hjelpe oss, det er for meg som sykepleier veldig provoserende, forteller Lundegaard.

En villet politikk

Gjennom pandemien har Norge hatt færre innlagte koronapasienter målt per innbygger sammenlignet med våre naboland. For hver million innbyggere, har Norge maksimalt hatt 60 innlagte koronapasienter på samme tid. Tilsvarende tall for Danmark, Island og Sverige er henholdsvis 166, 233 og 296. Nabolandene har altså klart å håndtere opp mot fem ganger så mange koronapasienter på en gang som det Norge har.

FÆRREST: Norge skiller seg ut sammenlignet med nabolandene i hvor mange koronapasienter som maksimalt har ligget innlagt på sykehusene samtidig. Grafikk: Magnus Torsvoll Midthun / TV 2

Charlotte Haug er lege og forsker, tidligere redaktør for Tidsskrift for Den norske legeforening, og har en doktorgrad i immunologi og infeksjonssykdommer. Hun mener den kritiske situasjonen som helsevesenet står i, er resultatet av en villet politikk gjennom de siste 20 til 30 årene.

Charlotte Haug mener krisen som sykehusene nå opplever, er resultatet av "det effektive sykehuset". Færre senger og raskere ekspedering av pasienter har vært målet gjennom mage år. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er fordi man over så mange år har bestemt seg for at man skal klare seg med færre og færre plasser, og med veldig høyt belegg. Nå under pandemien ser vi virkelig konsekvensene av den politikken, sier hun.

Haug mener det er mulig å bedre kapasiteten på sykehusene. Å bedre sykepleiernes arbeidsbetingelser er noe av det viktigste å prioritere, mener hun. Slik vil det bli mer attraktivt å komme tilbake til yrket for de som tidligere har sluttet på grunn av krevende arbeidsforhold.

– Det absolutte minimum er at man kan ta seg av de aller sykeste. Og det at vi ikke har forberedt oss på det, og heller ikke har gjort noe mer med det i løpet av disse to årene, det er helt utrolig faktisk, fortsetter hun.

Mener forbedrende tiltak er satt inn

Statssekretær Lars Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet mener myndighetene har iverksatt tiltak for å bedre kapasiteten i sykehusene.

TILTAKSPAKKE: På nyåret vil Helse- og omsorgsdepartementet presentere tiltakspakken som også skal hjelpe sykehusene å håndtere pandemien. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Vi har sørget for at pensjonerte sykepleiere kan bistå uten å få avkortet pensjon, og vi har sørget for at sykehus hvor det er tung belastning får assistanse fra sykehus uten like tung belastning. I tillegg så ønsker vi å invitere andre grupper inn som også kan hjelpe til for å avlaste, sier Bekeng.

– Nå jobbes det også, som helseministeren annonserte på mandag, med en tiltakspakke, nettopp for at vi bedre kan håndtere pandemien denne vinteren, også i sykehusene, fortsetter han.

Bekeng kan ikke gi konkrete opplysninger om hva tiltakspakken inneholder på nåværende tidspunkt.

ØNSKER ENDRING: Johanne Lundegaard etterspør målrettede tiltak og handlinger direkte mot sykehusene for å bedre kapasiteten. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Sykepleier Johanne Lundegaard forteller på sin side at tiltakene som har vært satt inn til nå, ikke har vært tilstrekkelige.

– Det har vært applaus, mange lovnader, og mange har sagt at vi står på og gjør en god jobb. Men det er tomme ord og ingen handling. Og vi har faktisk ikke etter pandemiens oppstart sett et eneste tiltak med tanke på det å gjøre en permanent endring, sier Lundegaard.