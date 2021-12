Anette har søkt 55 jobber – nå reagerer arbeids- og likestillingsministeren: – Situasjonen er fortvilende

Arbeids- og inkluderingsministeren vurderer lønnstilskudd for at staten skal ansatte flere med nedsatt funksjonsevne. Offentlige virksomheter svikter i dag egne mål om å inkludere funksjonshemmede.

Statlige virksomheter klarer i dag ikke å innfri egne mål om å ansette flere personer med nedsatt funksjonsevne. Utviklingen går derimot i feil retning.

– Siden 2019 har jeg søkt på 55 ulike jobber innen arkiv. Og jeg har vært på 20 intervjuer uten å få fast jobb, fortalte Anette Årnes nylig til TV 2.

FORTVILET: Anette Årnes får vikarjobber og gode referanser - men ingen fast jobb. Foto: Privat

Hun har kun fått noen sporadiske vikaroppdrag.

– Fortvilende

– Situasjonen til Årnes er fortvilende. Hele arbeidslivet, inkludert offentlig sektor, har en jobb å gjøre for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne, og det er ingen som burde oppleve diskriminering i arbeidslivet, presiserer arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Foran det siste Stortingsvalget ga Arbeiderpartiet gjennom valgprogrammet klart uttrykk for følgende at ingen mennesker med nedsatt funksjonsevne skal diskvalifiseres fra arbeidslivet, utestenges fra det sosiale fellesskapet eller hetses.

Vil ikke gi garanti

Overfor TV 2 ønsker ikke statsråden å gi noen garanti for at flere med nedsatt funksjonsevne skal få fast jobb i staten, med henne som statsråd.

Men Hadia Tajik lover derimot å jobbe for få flere med nedsatt funksjonsevne i fast jobb.

– Vi har ikke råd til å la være å slippe til den kompetansen hun og andre som gjerne ønsker seg inn i arbeidslivet utgjør, presiserer Hadia Tajik.

Til tross for at Anette har gode referanser og «beriker arbeidsmiljøet, er engasjert og energisk», får hun likevel ikke fast jobb hos statlige arbeidsgivere.

Stort engasjement

TV 2-saken om Anette skapte blant annet stort engasjement i sosiale medier.

– Mange av jobbene Anette Årnes har hatt har vært midlertidige jobber og vikariat, som gjør situasjonen enda mer usikker og utrygg. Det er viktig at jobbene også personer med nedsatt funksjonsevne går til er trygge, og det vil regjeringen bidra til, sier statsråd Hadia Tajik til TV 2.

Årnes er hørsel- og synshemmet, og skal i henhold til loven prioriteres når hun søker på offentlige jobber. Det vil si; dersom Årnes har like gode kvalifikasjoner som den beste «konkurrenten», kan hun tildeles jobben.

MØTER STENGTE DØRER: Anette Årnes blir kalt inn til intervjuer - men får aldri fast jobb. Foto: Privat

– Hele arbeidslivet, inkludert offentlig sektor, har en jobb å gjøre for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne. Det kan skyldes både lovverk og mangel på virkemidler at så få får arbeid i staten, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Offentlige virksomheter følger ikke lovverket, tilføyer Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Ifølge inkluderingsdugnaden som er vedtatt i Stortinget, skal minst fem prosent av de som ansettes i statlig virksomhet være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

I 2019 var 2,2 prosent av ansatte i departementene i målgruppen. I 2020 var andelen redusert til 2 prosent.

– Ferske tall viser at man er langt unna dette målet, og det går feil vei, ifølge Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Åpent og inkluderende

Mer enn 100.000 funksjonshemmede er i dag ufrivillig utenfor arbeidslivet.

– Hurdalsplattformen er tydelig på at folk med nedsatt funksjonsevne og helsemessige utfordringer skal møte et arbeidsliv som er åpent og inkluderende, forklarer statsråden.

VIL ÅPNE DØREN: Hadia Tajik vil at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få jobb i staten. Men hun er ikke villig til å love at det kommer til å skje med henne som øverste ansvarlig. Foto: Ole Berg-rusten

Et av flere punkter for å nå dette målet ifølge Tajik at regjeringen ser nærmere på hvordan man kan få offentlige arbeidsgivere til å ansette flere med nedsatt funksjonsevne.

– Arbeid til alle er jobb nummer én. Derfor vil vi øke bruken av arbeidsmarkedstiltak og styrke NAV. I den krisen vi nå opplever er det spesielt viktig å unngå varig frafall fra arbeidslivet.

Vurderer lønnstilskudd

– Det blir også viktig å prøve ut nye virkemidler. Det har nylig vært på høring et forslag om å bruke lønnstilskudd for å ansette flere med nedsatt funksjonsevne i staten, forteller Tajik til TV 2.

Tajik forklarer at regjeringen får mange tilbakemeldinger på at Inkluderingsdugnaden den forrige regjeringen fikk på plass ikke har fungert.

– Vi har tro på at dette viktige arbeidet krever et godt og mer forpliktende samarbeid med partene i arbeidslivet. Inkludering skjer på arbeidsplassen. Her spiller arbeidsgivere, arbeidstakere og tillitsvalget en sentral rolle, mener Arbeids- og inkluderingsministeren.