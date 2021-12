Koronasmitte blant dyr skaper bekymring

I dyreparker verden over er det den siste tiden blitt rapportert om koronautbrudd. I Belgia er både løver og flodhester blitt satt i karantene på grunn av sykdom og i Nebraska døde nylig tre leoparder av covid.

I mange tilfeller har dyrene vært i nærheten av mennesker, og dermed blitt smittet slik. I andre tilfeller er sykdommen vanskeligere å forklare, slik som hos ville hvithalehjort i USA.

En studie i august avslørte at en tredel av samtlige dyr i det nordøstlige Amerika hadde antistoffer til covid i kroppen.

TESTET POSITIVT: I Belgia har to flodhester ved Antwerp zoo nylig testet positivt for korona. Foto: ANTWERP ZOO

Farlige mutasjoner

Det har lenge vært mistanke om at koronapandemien startet ved at muterte virus spredte seg fra flaggermus som ble solgt på et våtmarked i Wuhan i Kina.

Det er relativt unormalt at virus smitter mellom ulike arter, men koronavirus er noe for seg selv.

– Vi har alltid visst at koronavirus har en enorm evne til å hoppe mellom arter. Derfor har vi også forutsett at både kjæledyr, husdyr og kanskje ville dyr vil kunne bli smittet, sier Margaret Hosie til The Guardian.

Professoren ved Universitetet i Glasgows senter for virusforskning frykter de økende sykdomstilfellene hos dyr kan føre til at nye og farlige mutasjoner kan hoppe tilbake til mennesker.

SMITTET SNØLEOPARD: Ramil fra San Diego Zoo testet positivt for korona tidligere i år. Foto: San Diego Zoo Wildlife Alliance via AP

– Mens vi jobber med å utrydde smitten blant mennesker, kan viruset mutere i det stille i dyr og bli farligere og farligere, advarer Hosie.

Professor Espen Rimestad ved Veterinærhøgskolen mener en slik frykt er overdrevet, selv om det har vært tilfeller av at koronavirus har hoppet fra mink til mennesker.

IKKE BEKYMRET: Professor Espen Rimestad ved Veterinærhøgskolen sier det er viktig å overvåke situasjonen men er ikke bekymret for smitte mellom mennesker og dyr. Foto: NMBU

– Fare er et for kraftig ord. Men det er en mulighet som man må ha en viss oversikt over, særlig i den fasen vi er i nå. Men vi har ikke mistanke om at det skal utvikle seg noe reservoar av virus i husdyr nå, sier Rimestad til TV 2.

Ingen tilfeller i Norge

I Nederland har forskere påvist antistoffer hos nær 20 prosent av hunder og katter som bodde i husstander der eierne var koronasmittet, ifølge The Guardian.

Her hjemme kjenner hverken Folkehelseinstituttet eller Mattilsynet til tilfeller der kjæledyr er blitt smittet.

– En hund testet positivt hos en dyreklinikk, men vi antar at den var kontaminert av smittet eier og ikke smittet. To katter har blitt testet på Veterinærinstituttet, men ingen av dem var positive, sier Ole-Herman Tronerud, fagdirektør i avdeling regelverk og kontroll til TV 2.

I flere land har man nå begynt å vaksinere husdyr mot korona, men i Norge kjenner ikke Mattilsynet til at dette så langt har skjedd.

Overvåker situasjonen

Flere steder i verden, også i Norge overvåker man nå smittesituasjonen når det gjelder dyr.

– Dersom smitten skulle spre seg i store dyrepopulasjoner kan faren for nye virusmutanter øke, men vi anser artskryssing som mindre sannsynlig siden viruset har funnet en vert i mennesket som det trives godt med, sier seniorforsker Solveig Jore til TV 2.

Ifølge amerikanske forskere ville det imidlertid vært urovekkende dersom smitten kom over i skadedyr som lever tett på mennesker, slik som rotter og mus.

LIGG UNNA PUS: Er du koronasyk bør du holde deg unna kjæledyrene dine, oppfordrer amerikansk forsker. Foto: Øystein Bogen

– Smågnagere som lever tett på oss har vært kilde til mange infeksjoner opp gjennom tidene. Om viruset vil være i stand til å etablere seg i ville smågnagere skal jeg være forsiktig med å konkludere. Men det er et eksempel på en dyreart der vi kan bli eksponert, sier Rimestad ved Veterinærhøgskolen.

– Ligg unna pus

Hunder og spesielt katter være spesielt utsatt siden de lever så nært på mennesker og amanuensis Rebecca Fisher ved Texas A&M University kommer nå med en klar oppfordring til dem som har fått påvist korona: Ligg unna kjæledyrene dine.

– Selv om det kan være vanskelig, må vi prøve ikke å være i nærhetene av dyrene våre hvis vi blir syke. Da kan vi smitte dem. Vi må prøve så godt vi kan å beskytte dem mot smitte, akkurat som vi gjør med barna våre, sier hun til The Guardian.

Rimestad ved Veterinærhøgskolen er uenig.

– For de fleste mennesker er det viktig sosialt å ha kontakt med dyrene sine, så det skal man ikke slutte med.

Også FHI mener man ikke trenger å gå så langt.

– Våre råd er at man også er oppmerksom på at god håndhygiene er viktig i omgang med sine dyr. Det er også en god rutine å vaske hender før og etter kontakt med dyr, sier seniorforsker Solveig Jore til TV 2.