Bagasjesjauer sovnet og fløy fra Mumbai til Abu Dhabi

Hendelsen skjedde søndag, da sjaueren skulle ta seg en liten hvil inne i koffertrommet på en Airbus A320.



Han ble først funnet da bagasjen skulle hentes ut av flyet i Abu Dhabi etter en tur på vel tre timer.

En talsmann for indiske luftfartsmyndigheter sier at mannen satt skjult i lasterommet og merket ikke at luken ble stengt. Han våknet først i det flyet tok av.

Etter landing ble han tatt med til lege, men følte seg pigg og ble sendt tilbake til utgangspunktet på samme fly, denne gang som passasjer.



Flyplassmyndighetene i Mumbai gransker nå hvordan dette kunne skje.