– Største trussel siden pandemien startet

Britisk helsetopp hevder at vi kan stå overfor de største utfordringene siden korona-viruset rammet verden. Statsminister Boris Johnson varsler pressekonferanse.

Omikron sprer seg i rekordfart i Storbritannia. I London har den passert Delta-varianten, og nå er de fleste tilfellene i storbyen forårsaket av omikron-varianten.

Jennifer Harries, som er administrerende direktør i UK Health Security Agency og rådgiver for regjeringen, advarer om at i løpet av de neste dagene vil man se en sjokkerende smitteøkning forårsaket av omikron-varianten.

– Dette er den største trusselen vi har sett siden pandemien startet, sa Harries da hun briefet britiske parlamentsmedlemmer i dag.

I enkelte regioner i Storbritannia sørger omikron-varianten for at smittetallene dobler seg i løpet av bare to dager.

Massiv vaksinering

Britene har satt i gang en massiv mobilisering for å gi så mange som mulig en boosterdose. Bare i løpet av gårsdagen ble over 650.000 briter vaksinert.

– Disse tallene viser hvor hardt vi jobber for å få satt livreddende vaksiner, sier Emily Lawson, som leder NHS COVID-19 vaksinasjonsprogram.

For at massevaksineringen av briter skal gå unna så fort som mulig gjøres nå Wembley og flere andre fotball arenaer om til vaksinasjonssentre.

Samtidig advarer regjeringen om at vaksine alene vil stanse spredningen av omikron-varianten.

Nye tiltak

Statsminister Boris Johnson har i løpet av dagen møter med regjeringens krisekomite, den såkalte Cobra, komiteen. Trolig har nye tiltak blitt diskutert. Og mange regner med at Johnson vil presentere disse under pressekonferansen onsdag ettermiddag.

