Elin Tvedt opplever stor respons: – Har truffet en nerve i mange

GOD KVELD NORGE (TV 2): Flere kontakter Elin Tvedt etter hun skrev et innlegg på Facebook for å dele sine egne lignende historier.

Tirsdag fikk tidligere programleder og væranker Elin Tvedt medhold i sin klage på dagpenger under utdanning hos Nav. Samtidig innrømmet Nav at Tvedts sak var blitt feilbehandlet. Tvedt kan dermed fortsette på sykepleierutdanningen.

I tiden etter at saken om Elin Tvedts situasjon med Nav ble kjent, er hun blitt kontaktet av flere som roser henne for åpenheten. Mange er også interessert i å dele sine egne historier med Tvedt.

– Det har gjort det verdt det, å stikke hodet frem og si ifra. Jeg håper at det kan hjelpe mange flere enn meg, sier hun til God kveld Norge.

VIKTIG FOKUS: Elin Tvedt har de siste dagene snakket med flere politikere og vært i møter. Hun håper det settes fokus på situasjoner lignende hennes fremover. Foto: Privat

Har vært i politiske møter

Tvedt forteller at hun tenker mye på andre som er i lignende situasjoner som ikke orker eller tør å si ifra.

– Det er mange som er syke, og da kan det ikke forventes at de skal orke dette her. Jeg håper at det settes fokus på dette videre, sier Tvedt.

De siste dagene har hun vært i flere møter og samtaler med politikere og Stortingsansatte både fra Venstre, Arbeiderpartier, Frp og SV.

– Senest i dag var jeg i et nær timelangt Teamsmøte med Torbjørn Vereide (Ap) med flere, der vi snakket om hva som kunne gjøres videre for at dette ikke skal skje, forteller Tvedt.

Hun forteller videre at det ikke er noe lett svar på hva som kan gjøres, men synes det er viktig å få frem sine synspunkter, og at politikerne samtidig fikk dele sine.

– De var veldig klar på at dette ikke var grei videre praksis, så får vi håpe at dette blir fulgt opp, sier Tvedt.

Nav beklaget

Tvedt ble koronaoppsagt i 2020 og startet på sykepleierstudiet ettersom en midlertidig ordning gjorde at hun kunne motta dagpenger under studier.

Da hun søkte om å fortsette med ordningen fikk hun avslag fra Nav fordi søknaden ble behandlet for sent. Det må gå 12 uker fra man får ja på søknaden om dagpenger til du kan starte med studier.

Tvedt valgte å klage, men fikk beskjed om at behandlingstiden var på 34 uker.

Da tok hun til sosiale medier for å fortelle at hun ikke lenger kunne studere til å bli sykepleier - et innlegg som fikk stor oppmerksomhet.

Så snudde Nav i saken og beklaget til Tvedt for at de hadde gjort en feil, og sykepleierdrømmen var igjen en realitet for den tidligere programlederen.

Tvedt forteller at hun ble veldig glad og lettet da hun fikk medhold i klagen.

– Jeg synes likevel det er skremmende at jeg måtte gå så hardt til verks for at dette skulle skje, forteller hun.

Enorm respons

Etter at Tvedt delte innlegget på Facebook har det blitt delt nærmere 7400 og det tikker inn meldinger på mobil, mail og sosiale medier.

– Responsen har vært helt ut av dimensjoner i forhold til det jeg så for meg, sier hun og fortsetter:

– Det er tydelig at innlegget har truffet en nerve i mange.

Tvedt forteller at hun ikke har fått lest alle meldingene enda, men at hun skal gjøre det og håper hun kan hjelpe andre.

– Jeg har fått mange henvendelser fra folk i ulike situasjoner, som forteller sin historie. Det er rørende at de vil dele sine private historier med meg, sier hun.

Den godt kjente værankeren understreker at hun selv har jobbet som veileder i Nav tidligere.

– Jeg vet hvor mange flotte, gode folk som jobber der som ikke vet sitt beste for hvordan de skal hjelpe folk. Nav forvalter et regelverk, og det må de følge, men det må være rom for sunn fornuft og tankegang oppe i det hele, sier Tvedt før hun kommer med en påminnelse:

– Og så er det en liten del av denne store fine gjengen som må huske at det er mennesker de jobber med, og ikke et nummer eller tall i en rekke, avslutter hun.