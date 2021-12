Vil arrangere internasjonal toppturnering i Norge – dette er minsteprisen

Tennisidretten er i stadig vekst i Norge. Casper Ruud er helt i verdenstoppen og medlemstallene vokser stadig.

Det er noe Norges Tennisforbund ønsker å dyrke. De ønsker at flest mulig skal ha mulighet til å spille tennis. Samtidig ønsker de å dyrke flere toppspillere. Et mål de har satt seg er å få ti spillere innenfor topp 500 i verden innen 2030.

Et annet mål de har satt seg innenfor samme tidsestimat er å arrangere en turnering i enten ATP eller WTA i Norge.

– Vi må utvikle den internasjonale arrangør-kompetansen og samtidig jobbe for at våre fremtidige ATP/WTA-spillere skal få muligheten til å spille turneringer på hjemmebane. Norsk tennis må også få et flaggskip mot norsk idrett, media, sponsorer, samarbeidspartene og ikke minst tennis-supportere, sier Aslak Paulsen til TV 2.

TENNISARENA: Oslo Tennisarena i 2017. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Han er generalsekretær i Norges Tennisforbund (NTF) og beskriver målet som hårete.

Herwig Straka er styremedlem og turneringsdirektør i ATP. Han representerer ATP på alle de europeiske turneringene og ble nylig gjenvalgt til de samme rollene for tre nye år.

Han forteller at det er begrenset tilgang på lisenser til å arrangere ATP-turnering. Nærmere bestemt rundt 60.

– Om man ønsker å få en turnering, så må en annen gi fra seg. Det er en stor utfordring for svært mange ønsker å arrangere. Men det hender i blant, sier Straka, som anslår at det dukker opp nye steder omtrent hvert tredje år.

Han trekker fram at den greske toppspilleren Stefanos Tsitsipas også ønsker å få til en turnering i Hellas, men at det har tatt tid ettersom det både må passe med riktig underlag, tid og ikke minst at det må en lisens på plass.

Videre forteller han at en utendørsturnering i Norge må være om sommeren på grunn av klima. Dermed ser han på en innendørsturnering som mest aktuelt for Norges del.

Paulsen i Norges Tennisforbund forteller at Bergen tidligere har hatt et mål om å arrangere en ATP Challenger. Det har imidlertid blitt strandet på grunn av pandemien og Paulsen vet ikke hva tanken der er fremover.

Han forteller også at NTF ennå ikke har vært i kontakt med potensielle selgere av ATP- eller WTA-arrangement.

Turneringsdirektøren i ATP anslår at minsteprisen på en innendørs lisens vil ligge på minst fem millioner euro. Det betyr at de som vil arrangere noe slikt i Norge må ut med minst 50 millioner norske kroner.

Straka er klar over at man er avhengig av ressurssterke sponsorer for å få til et lisenskjøp. Når det kommer til forhold i anlegg, er det imidlertid ikke mye som skal til. Størrelsen på banene må være riktige og anlegget må kunne ta i mot minst 3500 tilskuere. Det er ingen krav om at tribunene må være permanente eller midlertidige.

– Det er overraskende det Ruud holder på med nå. Jeg tenker at 2030 høres lenge ut. Når man har en slik spiller, så er nok muligheten for å sikre seg gode sponsorer best jo tidlig som mulig. Jeg liker ideen, men det vil ikke bli enkelt. Det høres jo ut som om det finnes en kjøper her, men det må også være en selger, sier Straka.

– Prisen som ATP viser til, høres ekstremt høy ut. Det er langt over det prisnivået som er nevnt i uformelle samtaler. Men å arrangere en turnering i Norge er kostbart. Skal vi få til dette, så trenger vi samarbeidspartnere og sponsorer i tillegg til at kommune eller staten bidrar. NTF klarer ikke dette på egenhånd, sier Paulsen.

Han forteller at forbundet skal videre i 2022 kartlegge nøyaktig hva som kreves og hvordan de skal organisere seg for å kunne realisere turneringsdrømmen.