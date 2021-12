Må vente inntil tre dager på test i Oslo – minutter unna får man test på tre timer

FHIs ukesrapport levner ingen tvil om at smitten i Norge er høy. I forrige uke ble det registrert 33.000 nye smittetilfeller her til lands. Det er en økning på 25 prosent fra uken før.

Med økt smitte følger også økt press på teststasjonene i kommunene. TV 2 har snakket med flere av de største kommunene i landet om hvor lenge man må vente på å få komme til testing hos dem. Svarene viser at tidshorisonten varierer veldig.

I Oslo har det i flere dager vært lange køer utenfor kommunenes drop in-testsenteret. Kommunen anbefaler nå at man bestiller time, men også da kan man risikere å måtte vente en stund før man får time for testing.

– Det kommer litt an på om du tar den timen du får tilbudt eller ikke. Hvis du kan stille hvor som helst, får du stort sett time på et døgn. Men vi ser også at det tar to og noen ganger tre dager, sier Miert Skjoldborg Lindboe, kommuneoverlege i Oslo.

PÅGANG: På grunn av den økte smitten, er det nå økt press på mange teststasjoner over hele landet. Foto: Elias Engevik / TV 2

På drop in-stasjonene kan man risikere å vente opptil et par timer.

– Det er stor pågang særlig midt på dagen og mot dagens slutt. Køene varierer fra opptil et par timer til ganske kort tid.

Onsdag hadde 7400 personer bestilt en koronatest i kommunen det siste døgnet. Samtidig er det gjennomført godt over 8100 tester.

– Vi er oppe i noen av de høyeste nivåene vi har hatt gjennom pandemien, sier Lindboe.

Fra man har tatt testen, går det nå 1-4 dager før man får svar i hovedstaden.

– Snittet er nok litt over to dager, og noen ganger kan det ta lengre tid. Vi ser at kapasiteten på laboratoriene nærmer seg et metningspunkt, og det tar lengre tid enn vi ønsker, sier kommuneoverlegen.

– Jeg skjønner at det er frustrerende å måtte vente.

VENTETID: På populære drop-in teststasjoner er det opptil to timers ventetid. Foto: TV 2

Kun tre timers ventetid på test

På andre siden av kommunegrensen i øst, er situasjonen en annen. Til tross for høyt og krevende smittetrykk, kan Lørenskog kommunen tilby innbyggerne sine koronatest innen tre timer.

– I forrige uke testet vi 8,8 prosent av befolkningen med PCR-test, så det er høyt trykk, men vi tar unna greit og har en akseptabel ventetid, sier kommuneoverlege i Lørenskog, Gaute Gjein, til TV 2.

På spørsmål om Lørenskog får henvendelser fra innbyggere fra andre kommuner om mulighet for å teste seg, svarer kommunen at det er noe de har sett gjennom hele pandemien.

– Vi er mer restriktive nå som trykket er stort i vår egen kommune, og oppfordrer innbyggere fra nabokommuner om å benytte seg av testtilbudet i egen kommune.

Selv om Lørenskog kan tilby innbyggerne koronatest på kort tid, legges det ikke skjul på at situasjonen er utfordrende. I deler av kommunen er sykefraværet på mellom 20 og 25 prosent.

– Det er høyt press på TISK. I tillegg melder alle virksomhetene i helse,- og omsorg- og mestring om en utfordrende bemanningssituasjon på grunn av høyt fravær av personell. Fravær skyldes at ansatte er i isolasjon, karantene, eller har luftveissymptomer. Tilgang på vikarer er krevende, sier Eirik Leren, fungerende direktør for helse, omsorg og mestring.

Ber folk følge med i for å få time kjapt

På grensen til Oslo i sørvest, i Bærum, kan innbyggerne få time ganske raskt dersom de følger nøye med.

– Det er ikke helt enkelt å gi et eksakt svar på hvor lang ventetid det er på time. Det legges ut nye timer fortløpende. Derfor kan det når man booker virke som det ikke er time før om to døgn, men så legger de ut nye timer til i dag et kvarter etterpå, sier smittevernoverlege Bjørg Dysthe.

Hun sier at de aller fleste som tester seg får svar på testen innen 24 timer. Samtidig ser kommunen seg nå nødt til å forsterke testkapasiteten sin fordi de nå opplever sterk økning i smitten. Denne uken inngikk de derfor et samarbeid med en privat aktør som skal bistå med testing.

– Hvordan vil dere beskrive smittesituasjonen i kommunen akkurat nå?

– Smitten i Bærum er bratt stigende og det er bekymringsfullt. Vi mistenker at det faktiske antall smittede er enda høyere enn våre tall tilsier, da mange tester positivt på hjemmetest uten å få bekreftende PCR.

VARIERENDE VENTETID: De ulike kommunene har varierende ventetid på koronatest. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Sør for hovedstaden, i Nordre Follo, har de ledige timer hver dag. Innbyggerne oppfordres til å logge seg inn eller ringe kommunen før klokken 12.00, da er man så å si sikret time senest dagen etter, opplyser kommunen til TV 2.

Det kan derimot ta inntil fire dager å få svar på testen, en svartid Ahus ifølge kommunen jobber med å få ned.

Fem prosent av innbyggerne i Nordre Follo testet seg for korona gjennom kommunen i forrige uke, men kommunen sier de har kapasitet til å teste flere. Også denne kommunen nevner sykdomsfravær som den aller største utfordringen per nå.

God kontroll, men frykter omikron

Per Harald Korsmo, leder ved koronasenteret i Tromsø, sier til TV 2 at de per nå har grei testkapasitet for sine innbyggere. Ventetiden er på rundt én dag, og svaret kommer cirka to dager etter testing, i noen tilfeller etter nesten tre dager.

I Tromsø er det til nå registrert to tilfeller av omikronvarianten, men disse er under kontroll. Korsmo frykter konsekvensene av et stort utbrudd av varianten.

– Da vil vi slite. Vi har et par tilfeller, men de har vi kontroll på. Der var vi tidlig inne og fikk satt i karantene, så vi er ikke redd for at den skal spre seg herfra. Det er ikke spørsmål om det kommer, men når den kommer.

Maks tre timer i Bergen

I Bergen tar det i snitt 1-2 dager å få svar på en koronatest. Kommunen tilbyr ikke timebestilling.

På drop in-sentrene varierer ventetiden fra 30 min til 3 timer, opplyser Bergen kommune til TV 2. Kommunen har høyere testkapasitet enn det anbefalte nasjonale kravet på 5 prosent av befolkningen, men også i Vest opplever de at det er utfordrende å få tak i tilstrekkelig bemanning.

MAKS TRE TIMER: I Bergen varier ventetiden fra 30 minutter til 3 timer. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Samtlige av kommunene TV 2 har snakket med oppgir at de ikke har sjans til å ta kontakt med alle som er nærkontakter til smittede.

Det jobbes flere steder med SMS-tjenester som skal gi informasjon til dem som har vært i nærheten av en smittet og har behov for informasjon om hvordan man skal håndtere situasjonen.

Ber folk tenke seg om

Kommuneoverlegen Miert Skjoldborg Lindboe i Oslo sier situasjonen er krevende, men at de har kapasitet til å håndtere den. Men også han er bekymret for anslaget fra FHI og økende smittetrykk de kommende ukene.

KREVENDE: Lindboe forteller om en krevende situasjon, men mener de har kapasitet til å håndtere den. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi gjør hele tiden justeringer for å se om vi kan ta unna mer. Det at folk får færre nærkontakter, vil nok begrense smittespredningen. Det er ikke til å komme unna at vi blir like skremt som andre av disse scenarioene, men vi justerer våre planer fortløpende for å kunne komme i mål.

Lindboe ber samtidig folk tenke seg om før de bestiller en test.

– Trenger du testen, eller tar du den for sikkerhets skyld eller fordi du skal ut og reise? Hvis man ikke faller innenfor kategoriene som blir bedt om å teste seg, bør man bruke private tjenester.