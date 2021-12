Derfor bør du flørte mer – også på jobb

Jobben er kanskje ikke et sted folk flest forbinder med flørting, men ifølge psykologspesialist Fanny Duckert og filosof og BI-professor Øyvind Kvalnes kan det være positivt for arbeidsmiljøet.

– Vi har en veldig vid forståelse av hva flørting er. Flørt er å si til noen at: «Jeg ser deg, og jeg liker det jeg ser». Det er signaler som vi trenger alle sammen for å få energi, pågangsmot og lyst til å stå på videre, sier professor i organisasjonsadferd Øyvind Kvalnes til God morgen Norge.

Duckert og Kvalnes, som sammen har skrevet boka Flørt!, er tydelige på at flørting ikke nødvendigvis trenger å ha noen romantisk undertone, og det er først og fremst denne formen for flørt man kan bli flinkere til også i arbeidslivet.

– Jeg liker veldig godt begrepet lekeflørten som er morsommere, mer ufarlig, og som ikke nødvendigvis innebærer at vi skal ha sex. Men vi har ganske stor glede av det smilende, bekreftende blikket, den morsomme, lille kommentaren eller å vitse litt. Humor er en kjempeviktig del av flørten, sier Duckert.

Mikroøyeblikk av kjærlighet

Hun beskriver flørting som små, kjærlige streif eller mikroøyeblikk av kjærlighet.

– Jobben er et sted hvor vi treffer mennesker vi har noe felles med, og det betyr at vi har en masse anledninger til å utveksle disse positive, små kjærtegnene eller øyeblikkene. Fra naturens side bærer vi med oss en kjærlighetslengsel. Vi bærer med oss et ønske om å bli sett og bekreftet, fortsetter psykologspesialist Duckert.

Så hva kan være eksempler på uskyldig flørt i jobbsammenheng? Ifølge Duckert og Kvalnes kan komplimenter være en god måte å oppnå disse mikroøyeblikkene av kjærlighet på.

– Jeg kan for eksempel si til Øyvind: «Wow, for noen kule sokker du har på i dag. Det var ikke tilfeldig at du tok på dem, var det vel?», forklarer psykologspesialisten før Kvalnes følger opp med:

– Da kjenner jeg at jeg rødmer. Det at noen legger merke til at jeg har valgt sokker med omhu, det er stas. Da kjenner jeg at det er litt vits i å bruke tid på hvordan jeg ser ut før jeg går ut døra. Det er et sånt mikroøyeblikk hvor jeg da får en anerkjennelse som gir meg energi.

KLAR OPPFORDRING: Øyvind Kvalnes og Fanny Duckert har en tydelig oppfordring til folk: Flørt mer! Foto: God morgen Norge

Ikke tråkk over grensen

Man skal imidlertid passe seg så man ikke tråkker over noens grenser.

– Dette er på en måte litt gråtonelandskap. Det er noe av det som er litt spennende, men det kan selvsagt være skummelt at vi kan trå over uten å være klar over det. Vi kan misforstå hverandre, vi kan feiltolke signalene og da kan det selvfølgelig gå galt.

Det viktigste er ifølge psykologen å ha en bevissthet knyttet til det hele.

– Jeg må respektere dine grenser, følge med, være litt varsom. Man må være bevisst seg selv, sin egen rolle, sin egen størrelse, sitt eget kjønn, sånn at man ikke krasjer over et annet menneske i det flørtesamspillet.

BI-professor Kvalnes kan godt forstå at noen blir litt skeptiske når de blir oppfordret til å flørte mer på jobb.

– Der vi møter skepsis på flørteoppfordringen vår tror jeg det ligger en slags forsiktighet i ryggmargen om at her har jeg brent meg før og her skal jeg ikke brenne meg igjen. Og det er forståelig.

– Nordmenn er reserverte

I Norge er vi langt mindre vant til berøring og flørt enn land som Frankrike og Italia. Det mener BI-professor Øyvind Kvalnes vi burde gjøre noe med.

– Jeg tror at vårt land kan bli flinkere både til å tilby det og ta det imot. Vi har en tendens til å være litt reserverte og forsiktige, sier han.

Rent fysisk har vi også god nytte av flørting, siden det kan bidra til at hjernen skiller ut lykkehormonet oxytocin.

– Det trigger belønningssenteret i hjernen på samme måte som hvis du blir strøket eller får et fysisk kjærtegn. Noe av den samme følelsen kan du også få gjennom å se det kjærlige blikket eller få den anerkjennende replikken, forklarer Duckert.