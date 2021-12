Torbjørn Røe Isaksen blir samfunnsredaktør i E24

Den tidligere statsråden i Erna Solbergs (H) regjering skal blant annet skrive kommentarer og analyser om norsk økonomi og næringsliv.

– E24 har bygget seg opp til å bli landets viktigste avis for næringsliv og økonomi. Jeg gleder meg over å få være med på det laget, og særlig styrke avisens kommentarprofil, sier Isaksen til nettavisen.

Isaksens hovedoppgave vil være å reise debatter om norsk økonomi og næringsliv gjennom kommentarer og analyser.

Sjefredaktør Lars Håkon Grønning sier at han ser frem til at Røe Isaksen blir en del av E24-laget.

– Hans brede politiske erfaring, blant annet gjennom tre ulike ministerposter, kombinert med et oppriktig samfunnsengasjement og god formidlingsevne gjør ham til et svært spennende tilskudd til E24. Jeg er overbevist om at leserne våre vil bli både inspirert, engasjert og opplyst, sier Grønning.

Isaksen var kunnskapsminister fra 2013 til 2018, næringsminister fra 2018 til 2020, og arbeids- og sosialminister fra 2020 til 2021.