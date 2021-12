Volvo har satt sitt fotavtrykk ettertrykkelig på elbilmarkedet i Norge – med XC40. Den mellomstore SUV-en kom først med diesel og bensinmotor, deretter som ladbar hybrid – og til slutt som ren elbil.

Nå er alle de førstnevnte faset ut – og det er kun den elektriske som står igjen.

Til gjengjeld har XC40 nå fått selskap av en ny variant som bygger på same plattform – nemlig C40 Twin Engine AWD.

Mer sporty

Nykommeren er altså foreløpig kun tilgjengelig med Twin Engine-drivlinjen, som betyr én motor på hver aksel (firehjulsdrift) og 408 hestekrefter.

Den ser mer sporty ut enn XC40, har noe bedre rekkevidde og er enda raskere – samtidig som prisene er omtrent identisk. Det skiller kun 15.000 kroner på de to: 554.900 kroner for C40 og 539.900 kroner for XC40.

Vi har tidligere vært på lanseringen av C40 i Belgia. Men nå har vi fått teste den på norsk vinterføre.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen motor. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Fra siden ser mdu tydelig den mer coupeaktige silhuetten.

Hva er nytt:

Hovedpoenget er altså at taklinjen er blitt mer coupeaktig. Det innebærer flere ting: Lavere luftmotstand, mer sporty utseende og lavere takhøyde.

Undertegnede er 190 centimeter. Likevel går det faktisk greit å sitte i baksetet med tanke på plass til hodet. Men utsynet begrenses av taklinjen.

Bagasjerommet er som i XC40 på 413 liter. Men det tallet måler bare volumet opp til toppen av bakseteryggen. I XC40 har du muligheten til å pakke i høyden. Den muligheten er sterkt begrenset i C40.

Heldigvis har du bagasjerom foran (frunk). Dette er smart og ekstra viktig i C40. Det gjør det mulig å oppbevare ladekablene, uten at de er i veien for annen bagasje. Totalt 35 liter har du til rådighet her.

Dessuten kan C40 trekke 300 kilo mer på hengerfestet. C40 klarer 1.800 kilo – mens XC40 må gi seg på 1.500. Det er faktisk en vesentlig forskjell.

På innsiden er det ellers veldig lite som skiller de to. Du får det samme elegante interiøret som vi kjenner fra mange av de nye Volvoene.

Testbilen har til og med blått trekk på gulvet, som matcher lanseringsfargen – Fjord Blue. Når det er heeeeeelt rent og pent, ser det knallfint ut. Men med norsk vinter utenfor døra, med slaps, grus og småstein, blir det fort skittent og vått. Vi ville nok valgt noe mer tradisjonelt for å unngå nervesammenbrudd i dårlig vær.

Ryddige digitale instrumenter – men vi skulle gjerne sett at de var mer adaptive, slik at man kunne styre mer med knappene på rattet.

Infotainmentsystemet inkluderer nå Google Assistant. Det fungerer veldig bra. Vi savner for eksempel allerede å få opplest de siste nyhetene når som helst – og ikke bare hver hele time. Google Maps Google Play Store er også på plass – og fungerer ypperlig.

Hovedskjermen til multimediaanlegget er lett å bli vant med – og vi digger at det er et stort og fysisk hjul til å justere volumet med.

Fire hovedmenyer er tilgjengelig hele tiden. Men vi liker ikke at du må til hovedskjermen for å gjøre 99 prosent av det du skal. De digitale instrumentene kunne godt hatt visning av for eksempel telefonliste og radiokanaler. Styringen med knappene på rattet ville avlastet mye skjermtrykking og latt deg holde blikk på veien. For et merke som er opptatt av sikkerhet er jo det et poeng ...

Derfor forsvant XC40 som ladbar hybrid

Hvordan fungerer det?

Volvo er ikke mest kjent for sportslige kjøreegenskaper. Og selv om C40 er sporty i framtoningen og har heftig motorisering, er heller ikke denne leken.

Det den derimot er, basert på testuken på norske vinterveien, er svært stødig og sikker. Slik oppleves den også i svingene. Du kan kjøre aktivt her, om du ønsker det, men du merker tyngden.

Testbilen har 19" felger, men komforten er godt ivaretatt. Bare på skarpe kanter smeller det litt mer enn ønskelig og du må gjerne senke farten litt mer enn ventet, for å få en myk passering av ujevnheter i veien.

Noe dekkstøy er det. Her har vi blitt bortskjemt med en del nye modeller den siste tiden, som legger listen høyt. Men Volvo finne seg i å sammenlignes med beste her – de skal jo være et premiummerke.

Heldigvis har du et solid Harman Kardon stereoanlegg som gir mye av den lyden du ønsker å høre på.

Blått gulvtrekk ser pent ut når det er tørt og rent. Men fungerer litt dårlig med norsk vinter, om du er opptatt av at det skal se bra ut til enhver tid. Glasstaket gir mye lys.

Totalt sett er C40 ganske enkelt en god bil å kjøre – uten å gjøre noe nummer ut av det.

Jeg tar meg selv i år sitte og smile flere ganger. Ikke fordi det er så morsomt, men fordi jeg bare koser meg bak rattet. Når det trengs å våkne litt, er det bare å la det stå til ut av lyskrysset. 0-100 km/t på 4,7 sekunder er kjapt! Det er ikke lenge siden den slags akselerasjon var forbeholdt sportsbiler.

Det nye designet gir forresten en annen konsekvens, også. Nemlig at snøen blir liggende på vinduet på bakluka. Det er ingen vindusvisker, så skal det fjernes, må du stoppe. Dessuten er utsynet gjennom bakvinduet sterkt begrenset, allerede i utgangspunktet.

Selv ryggekameraet er litt "inneklemt" og gir noe begrenset utsyn. Og som på veldig mange andre biler, er linsen ubeskyttet, slik at det ofte er vann, skitt, snø eller støv som begrenser hvor mye du kan se.

Én ting vi lærte å sette stor pris på i testperioden, var varmen i rattet. Den er noe av det mest effektive vi har vært borti. Det er tre nivåer, og på det varmeste er det nesten så du brenner deg på fingrene. Herlig på kalde dager.

Oppgitt rekkevidde er altså noe bedre på C40, enn XC40: 444 vs 417 kilometer. Det skyldes blant annet kombinasjonen av den skrånende taklinjen og at bilen er lavere. Batteripakken er nemlig den samme – altså 78 kWt brutto og 75 kWt netto.

Forbruket er oppgitt til 20,7-22,3 kWt per 100 kilometer (avhengig av utstyr/felger). Men norsk vinter er som kjent ikke egnet for å gjenskape slike tall. Når vi tar med bilen på testruten på 100 kilometer, ender vi på 23,7 kWt per 100 kilometer. Veibanen er våt og temperaturmåleren viser mellom tre og seks minusgrader.

Basert på testperioden virker det som om rundt 270-300 kilometer er en realistisk rekkevidde på vinteren, ved ganske normal kjøring.

På hurtiglading er kapasiteten på 150 kW. Det er på nivå med mange andre, og slett ikke ille på papiret. Men det har vært rapporter om at ladekurven faller raskt, noe Volvo også er klar over og lover å bedre via software-oppdateringer.

På papiret skal den imidlertid klare 10-80 prosent på 37 minutter, som er akseptabelt.

Men det er naturligvis hjemmelading som er mest aktuelt, og som man bruker mest. Her er ladetiden åtte timer fra 10-80 prosent. Maks kapasitet er 11 kW – som er på nivå med de fleste andre i dette segmentet.

Volvo er gode på interiør – og har alltid være gode på seter. Men fullt så høy premiumfaktor som du får på de større modellene har du ikke her.

Denne Volvoen kan bli et bruktbil-kupp

Konklusjon:

C40 er en lekker bil – som legges merke til. Mange liker at den har et mer sporty design. Parkert ved siden av en XC40, blir sistnevnte plutselig ganske sedat, i forhold.

Men det er blitt mange konkurrenter her. Ford Mustang Mach-E Long Range koster omtrent det samme, mens Tesla Model Y Long Range ligger rundt ca 10.000 kroner under i pris. Begge med betydelig bedre rekkevidde.

Men Volvo vil peke på at premiumfaktoren er høyere i C40 – og at du får tre års service og tre års full kaskoforsikring inkludert.

C40 vil likevel ikke bli like vanlig på veiene som de to konkurrentene, og heller ikke som XC40. Men noen ganger er er jo litt av poenget å ikke kjøre det samme som alle andre ...

Frunk er genialt. Særlig på C40 – der bagasjerommet er noe trangere enn i XC40.

Naboen vil neppe tro hva du har betalt for denne

Bilen for deg hvis?

Du vil skille deg litt ut – og gjerne bytter bort litt praktiske egenskaper for tøft design

Ikke bilen for deg hvis?

Du trenger mest mulig plass og rekkevidde for pengene

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 12.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Det er 18 vurderinger av XC40 (naturlig nok ingen av C40 enda) - og eierne virker veldig godt fornøyde.

Hvis du har lyst å skille deg litt ut i mengden, kan C40 vise seg å være et godt alternativ.

Volvo C40 Recharge Twin Engine AWD Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, to motorer Effekt: 408 hk / 660 Nm 0-100 km/t: 4,7 sek. Toppfart: 180 km/t Forbruk (WLTP): 20,7-22,3 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 78 kWt Rekkevidde: 441 km (WLTP) Hurtiglading: 150 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 443 x 186 x 158 cm Bagasjerom: 413/1.342 liter Vekt: 2.185 kg Tilhengervekt: 1.800 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 554.900 kroner Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 23,7 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

Video: Her kan du bli bedre kjent med elektriske XC40:

Klikk her for å lese vintertesten vår av ladbar XC40