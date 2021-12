Bratseth stemples som slange i RBK-podkast: – Fryktelig vanskelig å forstå

Rosenborgs trenerjakt, som ser ut til å ende med Kjetil Rekdal, har utløst sterke følelser i supportermiljøet rundt Rosenborg.

58 medlemmer i RBK, organisert under navnet Falkenkameratene, gikk tirsdag sammen om et brev myntet på styret i klubben - der budskapet er alt hele styret må trekke seg.

Samme kveld tok den populære supporterpodkasten «Troillprat» det hakket lenger i en livesending - der særlig styremedlem Rune Bratseth fikk gjennomgå.

Bekrefter Milos-skepsis

Programlederen snakket seg varmere og varmere om Bratseths rolle i klubben, og brukte blant annet karakteristikker som «den verste slangen i paradis», «kreftsvulst» «jævla judas» og «det verste som har skjedd Rosenborg».

– Den kreftsvulsten Bratseth sitter der, «hei, jeg har peiling, jeg kan dette her. Jeg ansatte Perry for andre gang, jeg ansatte Horneland som panikksignering da vi ikke hadde vett til å ha et alternativ til Hjulmand». Den mannen der har ødelagt så jævlig mye, han har så mye å skamme seg over. Jeg ser på trynet hans at han sitter der selvgod og tenker: «det er jeg som kan dette her, det er jeg som har peiling», sier programlederen, som deretter følger opp med en enda kraftigere tirade om hva slags behandling Bratseth har gjort seg fortjent til.

Bratseth selv sier han ikke har hørt innholdet selv, men fått essensen gjengitt.

– Jeg har hørt om dette og fått det referert, men ikke lyttet til det selv. Det har jeg ikke noe behov for. Jeg vet hva jeg har gjort, jeg har sittet i styremøter og sagt meningen min. Det er alt jeg har gjort. Hvis det fortjener noe sånt, så er det merkelig. Men jeg er ferdig med denne saken, og hvis folk har gjort noe dumt og angrer seg, kan de ringe meg og snakke.

– Så du har ikke noe imot å ta en prat med vedkommende?

– Det er ikke noe problem for meg det, hvis han vil ringe og beklage. Det viktige her er at man må være forsiktig, for det er en utvikling i samfunnet å behandle hverandre på den måten. Og det kan vi ikke akseptere. Jeg tåler dette fint, det er ikke noe problem. Men vi må tenke oss om litt hva som skjer når folk dundrer løs.

– Hva tror du har utløst aggresjonen mot din person?

– Det er fryktelig vanskelig å forstå. Det kan virke som jeg har gjort et eller annet spesielt. Men jeg har ikke gjort annet enn å delta i styremøter. Jeg har aldri snakket med media om det som foregår. Jeg har sagt meningen min internt. Det er helt utrolig at det skal medføre en sånn aggresjon.

– Stemmer det at du var skeptisk til Milos Milojevic?

– Det kan jeg bekrefte, det er ikke farlig. Er ikke det lov?

– Hva handlet skepsisen om?

– Det trenger jeg ikke si noe om, det forklarte jeg i møtet. Mer enn det har ikke skjedd.

– Milojevic fikk sparken i Hammarby etter turen til Trondheim. Hva tenker du om Rosenborgs håndtering av den saken?

– Det må du ta med Micke (Dorsin) eller Ivar (Koteng), det er de som uttaler seg om trenerjakten. Men jeg kan bekrefte at jeg fra dag 1 var skeptisk til det forslaget. Det må være legitimt å være det. Jeg er én stemme i det styret, ikke mer.

Skværet opp

TV 2 har vært i kontakt med programlederen av «Troillprat», som i etterkant av innspillingen har fjernet livepodkasten fra diverse publiseringsplattformer.

Han sier at han onsdag ettermiddag var i kontakt med Rune Bratseth direkte.

– Jeg har snakket med Rune Bratseth, alt er OK mellom oss og vi har lagt det bak oss. Ønsker ikke noe mer oppstyr rundt dette, skriver han i en SMS.

Bratseth sier den kritikken og utskjellingen ikke gjør noe med hans motivasjon for å fortsette som styremedlem.

– Nei, det gjør det ikke. For meg er Rosenborg kjempeviktig. Jeg prøver å ta avgjørelser jeg mener er riktig for klubben, og de treffer jeg ikke alltid på. Sånn er det bare. Men jeg har ikke noe problem med å stå i motvind, overhodet ikke, sier han.