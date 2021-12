Klopp: – Vaksinasjon er et spørsmål om lojalitet, solidaritet og samhold

Liverpool-manager Jürgen Klopp ber andre Premier League-klubber være mer åpne om hvilke spillere som har testet positivt for koronaviruset.

– Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke er mer åpne. Det er mange som får Covid for øyeblikket, slik er det bare. Hvis jeg får det - jeg håper det ikke skjer - vil jeg ikke ha noen problemer med å si at jeg har fått det. Men hvorfor skjuler vi spillerne? Ingen vet tallet på hvor mange som har det. Bare si det, så skjønner vi hvorfor du ikke er i stand til å spille. Jeg ville foretrukket det, men jeg vet ikke om det er mulig fra et juridisk ståsted. Vi mennesker er alle i samme situasjon. Jeg ser ikke hvorfor vi skal skjule noe. Når folk rundt deg vet at du ikke har det bra, kan de hjelpe deg, sier Klopp.

– Vi møter Tottenham på søndag. Vi har ikke peiling på hvem som kan spille eller ikke. Det er annerledes enn hvordan vi vanligvis forbereder oss til en kamp, sier tyskeren.

Klopp bekrefter at alle i klubben har fått minst to vaksinedoser. De fleste har også fått en booster-dose.

– Vaksinasjon er et spørsmål om lojalitet, solidaritet og samhold. Vi har alle muligheter til å hjelpe andre, ikke bare oss selv, ved å ta vaksinen. Av to mulige svar er det egentlig bare ett svar, så man gjør det. Alle som jobber her hos oss er minst dobbeltvaskinert og vil få booster-dosen så raskt som mulig, sier han.

Han fikk spørsmål om han vil vurdere å signere spillere som ikke har tatt vaksine. Klopp vegret seg for å gi et klart svar.

– Dere kommer til å vri på det. Jeg har helt ærlig ikke tenkt på det. Ikke et sekund. Jeg må tenke på det i det øyeblikket det blir aktuelt. Man signerer en spiller av mange forskjellige grunner. Om det vil være én av dem vet jeg ikke ennå, sier Klopp.

Tyskeren forteller at alle blir testet ved ankomst til trening. Ingen får komme inn på anlegget før et negativt testresultat er dokumentert. I tillegg tester spillerne seg på vei hjem fra trening. Tirsdag var samtlige testresultater negative.

Klopp kan glede seg over at Roberto Firmino er tilbake i full trening. Liverpool-manageren bekrefter at han er aktuell mot Newcastle.