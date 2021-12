Vi kan sette titusenvis av vaksiner. Hvorfor blir vi ikke spurt?

Da er vi i gang igjen.

Heldigvis bor vi i et land hvor vi har råd til å handle i tråd med politikernes ønsker om å håndtere pandemien.

Samtidig er jeg er litt overrasket over at de samme politikerne sier at «de gjør alt» for å bedre situasjonen.

Det gjør de nemlig ikke. Jeg er daglig leder i et privat helseforetak som har utviklet en teknologisk plattform som muliggjør medisinsk hjelp hjemme hos folk.

Vi kan på en effektiv måte dra hjem til eldre med vaksiner, vi kan enkelt sette opp store og små vaksinestasjoner, eller vaksinere flere arbeidsplasser før lunsj.

For en liten måned siden satte vi 10.000 influensavaksiner ute på arbeidsplasser og hjemme hos folk.

Vi kan starte med COVID-vaksinering umiddelbart. I morgen. Det samme gjelder alle de andre private aktørene, vil jeg tro.

Så hvorfor rekker man ikke ut hånda til alle som kan bidra?

Hjemmelegene tok over 10% av alle positive tester i Oslo det første året med korona.

Fordi vi var bygget nettopp for å hjelpe folk hjemme, kunne vi supplere de kommunale tjenestene på en god måte.

Vi kunne enkelt dra ut til et sykehjem, eller hjem til folk når det var behov for det.

Samarbeidet med Oslo kommune har vært og er svært bra. Og nå skal det vaksineres. Fort. Veldig fort.

Alt gjøres, sier man, men er det egentlig sant? Det private helsevesenet er ikke utnyttet fullt ut.

I Sverige har private aktører rigget om store konsertlokaler til vaksinestasjoner. Danmark har mål om å sette 3,5 millioner vaksiner nå før jul og tar i bruk 1100 private aktører for å nå målet.

I Norge har vi nå kalt inn Sivilforsvaret og invitert apotekene på banen. Begge to vil være fantastiske bidragsytere, men hvorfor stoppe der?

Det finnes en rekke private aktører som kan bidra, som jobber på helt andre måter, og sørger for effektive tjenester som når ut til folk.

Det er vel tross alt det viktigste, at folk får hjelpen de trenger? Vi vil alle bli ferdige med pandemien fortest mulig.

La oss samle alle gode krefter nå til et skikkelig krafttak.

Sammen er vi mye sterkere. Når kommer forespørselen?

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no