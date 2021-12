Trondheims tannleger skal nå sette koronavaksine

Det haster med å nå målet om tredje dose til alle over 45 år innen midten av januar. Trondheim kommune har nå avtale med over 40 tannleger og tannhelsepersonell for å få fortgang i vaksineringa.

Trondheim har opplevd en utflating av smittetallene de siste tre ukene. Likevel, kommuneledelsen vet at de kjemper mot den raske utbredelsen av omikron-viruset, og har ingen tid å miste.

– Vi er like urolige som i de andre storbyene her i landet, for omikron nærmer seg, sier kommunedirektør Morten Wolden.

Derfor vil over 40 tannleger og tannlegeassistenter bidra for å sette tredje vaksinedose.

– Dette bidraget vil gjøre oss i stand til å komme i mål med dose tre. sier kommunedirektøren.

Det utarbeides nå vaktplaner og opplæringsplaner for de nye vaksinatørene. Allerede i romjula skal de i gang med arbeidet og settes inn i turnus på vaksinestasjonen på Sluppen i Trondheim.

Også Forsvarets sanitet er bedt om å bistå i vaksineprogrammet. Dette kommer kommunen med ytterligere informasjon om. I løpet av kort tid vil innbyggerne over 45 år få beskjed om når de kan bestille time for dose tre.

Må doble kapasiteten

For å kunne klare det nasjonale målet om å fullvaksinere alle over 45 år innen midten av januar, omdirigerer kommunen nå en mengde helsepersonell. I tillegg ber de pensjonerte sykepleiere og andre frivillige om å melde seg til tjeneste.

– Vi trenger en dobling av kapasiteten, det vil si 40 til 50 ekstra medarbeidere, forteller Wolden.

BØNN TIL FRVILLIGE : Pensjonert helsepersonell, og folk som har sluttet i yrket bes om å bidra. Her Morten Wolden i bystyresalen. Foto: Heidi Venæs/TV 2

På en pressekonferanse denne uka fortalte ordfører Rita Ottervik at hun allerede hadde mottatt forespørsler fra folk som nå vil bidra. Helsepersonell som har forlatt yrket, pensjonister og andre.

Det er ikke bare vaksineringstempoet som fordrer flere i helsetjenesten. Også den ordinære helsetjenesten lider under høyt sykefravær.

Bønn til menn i 30-40-åra

På pressekonferansen i Trondheim rådhus bønnfalt både politikere og administrasjonen de uvaksinerte om å komme seg til en vaksine-stasjon. Snarest!

UNGE MENN BES VAKSINERE SEG Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det er menn i nokså ung alder som utgjør den største uvaksinerte gruppen, sier kommunedirektøren, og blant de uvaksinerte innlagte på sykehus er det de mellom 30 og 40 år som utgjør den største gruppen.

Wolden understreker at det er drop-in for alle som er uvaksinert.

Smutthull på grensa

Folk som passerer grensene plikter å teste seg. På grensa mellom Norge og Sverige i Trøndelag er det satt opp en test-stasjon i Meråker kommune. Men her er politiet bare innimellom for å sjekke at folk gjør som de skal. Det er for dårlig, ifølge kommunedirektør Wolden.

POLITI OG FORSVAR VOKTET GRENSA: Ved grenseovergangen mellom Meråker kommune og Storiien i Sverige voktet politiet og Heimevernet grensa tidligere i høst. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Det er min konstante bekymring at grensekontrollen er for tilfeldig. For mye blir overlatt til den enkelte. Kontrollen bør skjerpes inn, ber Morten Wolden.