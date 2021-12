Åtvarar etter krevjande redningsaksjon på Trolltunga

Det var eit skikkeleg uvêr då redningsmannskapane la i veg i retning Trolltunga tysdag kveld.

Ein utanlandsk turist hadde tidlegare på ettermiddagen meldt frå om at han hadde gått seg fast i fjellet, og at han hadde søkt ly i ei naudbu.

I frykt for at det var fleire som hadde gått seg vill, la 18 personar frå Røde Kors i veg på den populære turstien for å leite. I tillegg stilte eitt lag frå Norske Redningshunder under aksjonen, som vart leia av politiet.

Rundt klokka 01 på natta nådde redningsmannskapane fram til naudbua, der dei fann den sakna mannen i god behold.

Kl 04.45 avslutta dei redningsaksjonen, trygge på at det ikkje var fleire som var sakna.

REDNINGSARBEID: Fleire lag frå mellom anna Røde Kors deltok på redningsaksjon i snø og sludd. Foto: Røde kors

Krevjande forhold

Aksjonsleiar i Røde Kors, Stig Hope, fortel om det som blei ein krevjande redningsaksjon på den populære turstien. Etter ein dag med mykje nedbør, i form av både regn og snø, var det blautt og vanskeleg å gå.

– Det var isete og glatt fleire plassar. Lengre oppe i terrenget var det mykje blaut snø, og det gjer det vanskeleg å bevege seg. I tillegg regna det i eitt sett.

Dei frivillige mannskapane i Røde Kors blei kalla ut klokka sju tysdag kveld. Dei krevjande forholda gjorde at det tok lengre tid enn vanleg å komme seg opp til naudbua. I tillegg måtte dei heile vegen gjere risikovurderingar, på grunn av stor skredfare.

– Det er jo tungt. I tillegg til at det er vanskeleg føre, må ein jo ha mykje oppakning, med utstyr til å ta i mot kva no enn ein måtte møte når ein kjem fram.

Det er ikkje første gong han og mannskapane har måtte hive seg rundt på kvelden for å hjelpe turistar med å kome seg ned frå den krevjande turen.

Den kjente fjellformasjonen har vakt stor interesse blant både norske og utanlandske turistar, og Røde Kors har fleire gongar måtte rykka ut for å hjelpe slitne fjellvandarar i naud.

UVÊR: Ein mann blei fanga i uvêret på Trolltunga tysdag. Han søkte ly i ei naudbu og blei henta ned av Røde Kors natt til onsdag. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Åtvarar mot å legge ut på tur i uvêr

Hope fortel at det naturleg nok er færre som legg ut på tur til Trolltunga på denne tida av året, med god grunn.

– Det er absolutt å råde i frå at folk legg ut på turar i sånt vêr som det var i går kveld, seier Hope.

Han ber folk om å tenkje seg om før dei legg ut på ein sånn tur under så krevjande forhold.

– Det er bra at folk vil ut i naturen, men det er viktig at folk planlegg godt i forhold til vêr, føre og eigne føresetnadear. Er du ikkje trent og vane med å gå, ta kontakt med dei som har kjennskap til området for råd og rettleiing.

Roser redningsmannskapet

Han roser redningsmannskapet for innsatsen dei la ned i natt.

– Det var mange erfarne folk som var ute i går kveld. Det blei lagt ned ein kjempeinnsats av mannskapet, frå røde kors, redningshundane og politiet. Det var eit veldig godt samarbeid.

Han er glad for at det heile enda godt.

– Det gjekk bra, og det er det viktigaste.