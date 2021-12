Plastpistol utløste væpnet aksjon i Stavanger

Bevæpnet politi ble sendt til Christian Bjellandsgate i Stavanger i forbindelse med meldinger om en trusselsituasjon.

– Vi rykket ut til en leilighet. Jeg kan ikke si så mye om hendelsen nå. Vi har akkurat kommet til stedet og jobber fortsatt med å få oversikt, sa operasjonsleder Irene Ragnhildstveit.

Politiet opplyste at de hadde kontroll på situasjonen, og at de var i kontakt med de involverte for å få oversikt over hva som har skjedd.

Det var opplysninger om en mulig pistol på stedet, som gjorde at politiet valgte å bevæpne seg. Den viste seg å ikke være ekte.

– Så langt tyder det på at fire personer er involvert og det er gjort funn av en plastpistol. Politiet foretar videre undersøkelser, skriver politiet på Twitter.

Ingen personer ble skadd i hendelsen.