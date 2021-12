Stenger skolene fra fredag – alle får digital undervisning

Fra og med fredag 17. desember vil alle elever i Oslo-skolen få digital undervisning frem til juleferien.

Dette gjelder elever i grunnskolen, videregående, voksenopplæringen og fagskoler. Barn med foresatte i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn skal fortsatt få et tilbud i skolene, understrekes det.

Det opplyser byrådet i en pressemelding.

– Det er nødvendig å innføre heldigital undervisning for alle skoler frem til juleferien for å sikre et forsvarlig tilbud til alle elevene i Oslo. AKS og barnehagene vil være åpent, men med mulighet for reduserte åpningstider der det er behov for det, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

På mandag besluttet regjeringen å innføre gult nivå i barnehager og grunnskolen, og rødt nivå på videregående skoler.

Byrådet i Oslo mener imidlertid at det ikke er smittevernmessig forsvarlig å drive på verken gult eller rødt nivå med bemanningssituasjonen ute i skolene.