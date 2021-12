Disse selvtestene anbefales - og anbefales ikke

Hurtigtester for å avdekke koronasmitte brukes både privat og profesjonelt, men ikke alle typer er like pålitelige.

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus), har gjort en vurdering av testene som finnes på det norske markedet.

– Vi går etter det som finnes av dokumentasjon for å få oversikt. Vi ser at det ofte er stor forskjell på hva produsentene selv sier, og det uavhengig dokumentasjon viser. De testene som har uavhengig dokumentasjon blir anbefalt av oss, sier overlege ved Noklus, Mette C. Tollånes til TV 2.

Dette er testene som anbefales/ikke kan anbefales Anbefales: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (Abbott)

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (Roche/SD biosensor)

Standard Q COVID-19 Ag test (SD biosensor)

Clinitest Rapid Antigen Test (Simens)

NADAL COVID-19 Antigen Hurtigtest (Nal von Minden)

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (ACON Biotech Co., Ltd.)

Biosynex COVID-19 Ag BSS (Biosynex Swiss S.A.) Kan ikke vurderes pga manglende dokumentasjon: Boson Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card (Xiamen Boson Biotech Co. Ltd.)

New Gene COVID-19 Antigen-Testkit (New Gene Bioengineering Co., Ltd.)

Suresign Professional Covid-19 Antigen Rapid Test Cassette (Oral Fluid) (CIGA Healthcare Ltd.)

Ecotest COVID-19 Antigen Saliva Test (Assure Tech Co., Ltd.)

Panodyne SARS-CoV-2 Antigen Saliva Test kit (Multibrands International Ldt.) Anbefales ikke

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd.)



De anbefaler tester ut fra pålitelighet, og om det er gjort kliniske tester på mennesker, men også om den har norsk bruksanvisning eller ei.

Syv anbefales

Det er syv tester på listen som anbefales. Disse har tilstrekkelig dokumentasjon både ved kliniske studier, laboratoriumforsøk, og de har norsk bruksanvisning.

Seks av 13 tester har ikke god nok dokumentasjon på at de virker som produsenten selv hevder. Tollånes sier at det kan hende slik dokumentasjon finnes uten at de har funnet det, og at de i så tilfelle vil oppdatere anbefalingslisten.

Kun én av de 13 har så høy risiko for falsk positivt resultat at de går ut og sier at de ikke anbefaler testen. Det er snakk om SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit fra Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd.

Resultatet fra hurtigtester er generelt mer til å stole på når man har symptomer, og man kan være smitteførende en dag eller to før man får symptomer. Tollånes minner om at det er viktig å lese bruksanvisningen grundig for å gjøre testen rett.

PCR-tester mer følsomme

PCR-testene er mer følsomme og kan derfor avdekke koronasmitte selv om hurtigtesten var negativ.

De testene som kjøpes inn i Norge er generell gode, men det er mye tilgjengelig som kan kjøpes på nett.

– Hvis man oppfordrer et helt julebord eller en klasse til å selvteste seg for å være på den sikre siden, er det fare for at noen bruker en dårlig test eller at de har tatt testen feil, og kommer selv om de har smitte, sier Tollnes.

– Jeg skulle ønske vi forsket mer på dette, sier hun.

Er hurtigtesten positiv er det imidlertid god grunn til å stole på resultatet.

– Hvis man får et positivt resultat, er det svært stor sannsynlighet for at man er smittet, men det bør likevel bekreftes med PCR-test, sier Tollnes.

– Uansett er det aller aller viktigste er å holde seg hjemme når man har symptomer, avslutter hun.