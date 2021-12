Må jeg føde alene?

Jeg mener retten til å ha med en støtteperson som mor velger, under svangerskap, fødsel og i barsel bør lovfestes.

Da koronaen kom til Norge ble en rekke tiltak iverksatt for å hindre smitte. Ingen visste helt hva de gjorde.

Norge hadde aldri stengt ned samfunnet på denne måten før.

Et av områdene man innførte strenge retningslinjer for, var i tiden før, under og etter fødsel.

Plutselig fikk ikke partner delta under ultralyd lenger, og kun under den aktive delen av fødselen.

Etter fødselen måtte kvinner være alene på barsel. Mange opplevde det hele som traumatisk og tiden mot fødsel, som kan være skremmende i seg selv, ble preget av enda større usikkerhet.

Den gang kunne jeg bare tenke meg til hvordan det føltes. Selv hadde jeg akkurat rukket å føde mitt barn nummer to rett før pandemien kom til landet, og da var det helt utenkelig at ikke mannen min skulle være med på hele fødselen.

Da sto vi i en situasjon der de fleste av oss var uvaksinerte, hurtigtester fantes ikke og vi visste lite.

Uakseptabelt

Nå er situasjonen annerledes. Det er forståelig at vi må innføre nye generelle innstramninger for å redusere smitte, men jeg frykter at fødeavdelingene nå igjen kommer til å stramme inn.

Utrygghet for rundt fødsel er en belastning i noe som unektelig er en ekstremsituasjon for mor. Å stenge partner ute fra å være med på noe av det største som skjer i livet er uakseptabelt. Denne gangen er ikke situasjonen noe jeg bare kan tenke meg til.

Denne gangen omhandler det også meg. Med termin i slutten av februar er jeg usikker på hva jeg kan komme til å møte.

Jeg uroer meg for det store spørsmålet:

Vil min partner kunne delta under hele fødselen?

Skal vi kanskje vente litt ekstra lenge hjemme for å sikre at jeg er i den aktive delen når jeg kommer inn på føden, og slipper å være der alene?

Vil han kunne være med på barseloppholdet?

Det er tredje gang vi skal gjennom dette. Det er muligens lett å tenke at det er lettere da, man har i alle fall gjort det før.

Det er normalt å føde, men like fullt ekstremt. Samtidig vet man enda bedre hva man trenger.

Lovfestes

Og for meg, som så mange andre er trygghet helt avgjørende. Tryggheten de dyktige jordmødrene og barnepleierne gir, men også støtten fra partner. Vi er to som skal bli foreldre, selv om det er jeg som skal føde.

Bare usikkerheten rundt mulige innstramninger er krevende å forholde seg til. I dag er det ikke innført begrensninger der jeg skal føde, men andre sykehus har innført tiltak.

Jeg mener retten til å ha med en støtteperson som mor velger, under svangerskap, fødsel og i barsel bør lovfestes. Ingen skal måtte føde alene.

Det er min utfordring til helseministeren.

Kan du sikre oss som går mot fødsel at vi nå ikke må føde alene, og at ikke nye innstramninger skal påføre oss som går mot fødsel nye bekymringer og usikkerhet?

