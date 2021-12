Oppfordret til å gjette vekten på meglere – nå beklager selskapet

Tirsdag ettermiddag publiserte eiendomsmegler Notar Stavanger en julekonkurranse på sin Facebook-side.

I teksten ba de følgerne om å gjette totalvekten på avdelingens ni «veltrente» meglere.

«Den som er nærmest fasiten, vinner. I år er det ekstra vanskelig, da vi har valgt å holde behørig coronaavstand, og det er dermed få referansepunkter. Hint: Ingen veier over 150 kg», sto det skrevet, etterfulgt av et blunkefjes.

Den spesielle julekonkurransen har ikke gått upåaktet hen i sosiale medier, og på Twitter blir den omtalt som «flau».

«Dette er flaut, Notar»

Allerede onsdag morgen, under ett døgn etter publisering, valgte Notar å slette innlegget.

Håper de er flinkere til å selge boliger, enn de er på sosiale medier. 🤦🏽‍♀️ Dette er flaut, Notar. pic.twitter.com/hfJITqKiT7 — Christine Krieg (@christinekrieg) December 14, 2021

Erling Hølland, daglig leder ved Notar Stavanger, sier til TV 2 at konkurransen ble slettet etter negative tilbakemeldinger.

– Det var et par stykker i kommentarfeltet, i tillegg til at vi fikk en direkte henvendelse på Messenger. Personen mente det ble feil med tanke på kroppspress. Det var aldri vår intensjon, og det er ikke noe vi tenkte over i det hele tatt, sier Hølland.

Han forklarer at de hadde en lignende konkurranse i 2019 – da uten negativ respons. I fjor gikk gjetteleken ut på å tippe høyden til meglerne.

– Vi tar til oss tilbakemeldingene og ser at det ble feil. Derfor valgte vi nå å slette det.

– Hva synes meglerne som er avbildet om tilbakemeldingene?

– De ble litt overrasket. Dette er selvsagt noe vi snakker om. Vi har hatt mange konkurranser og prater alltid om sånne ting i fellesskap. Det ble aldri debattert at dette kunne bli oppfattet på den måten det nå har blitt.

– Beklager på det sterkeste

Samtidig som TV 2 tar snakker med daglig leder, publiseres en beklagelse på Notars Facebookside:

«Vedrørende vår konkurranse:

Meningen bak denne var at det skulle være en morsom og litt annerledes konkurranse, som kunne skape litt engasjement og humor, i en tid som ellers består av triste og nedslående nyheter ifm covid.

Men, i en verden med økt fokus på kroppspress ser vi at dette blir helt feil. Vi beklager på det sterkeste, og understreker at det ikke var meningen å støte noen. Takk til dere som gjorde oss oppmerksomme på dette. Konkurransen er nå selvfølgelig fjernet.

Ellers ønsker vi dere alle en fortsatt god førjulstid. Lytt til myndighetenes råd og anbefalinger vedrørende smittevern, så håper vi at samtlige får en flott og hyggelig jul.»