Asylsøker drept av syklende leiemorder på ordre fra Kreml – nå er han dømt

En augustdag i 2019 var Zelimkhan Khangosjvili på vei hjem fra formiddagsbønn i moskéen. Han ante fred og ingen fare, der han vandret langs en gangsti gjennom parken Kleiner Tiergarten i Berlin.

Tre år tidligere hadde han selv og familien flyktet fra hjemlandet Georgia og søkt politisk asyl i Tyskland fordi han følte russiske myndigheter var ute etter ham.

Han la trolig aldri merke til mannen som nærmet seg bakfra på sykkel i stor fart På kloss hold ble 40-åringen skutt flere ganger i hodet og i brystet.

Etterpå kastet gjerningsmannen pistolen i elva og forsøkte å stikke av, men øyenvitner hadde sett det som skjedde og kort tid etter ble russeren pågrepet av politiet.

Nå har en domstol i Berlin dømt ham til 15 års fengsel.

På oppdrag fra Putin

Gravejournalister fra Der Spiegel og Bellingcat identifiserte tidlig morderens identitet. Hans virkelig navn var ikke Vadim Sokolov, slik det sto i passet, men Vadim Krasikov.

Kroppen til Zelimkhan Khangosjvili bæres av gravfølget i den georgiske landsbyen Duisi 29 august 2019. (AP Photo/ Foto: Zurab Tsertsvadze

Han hadde reist en omstendelig rute via Warszawa og Paris før han kom til Berlin og passet var falskt. Krasikov tilhørte en superhemmelig gruppe leiemordere med bånd til den russiske etterretningstjenesten, har Bellingcat hevdet i flere artikler.

Og Krasikov hadde drept før. Ifølge Der Spiegel skal mannen ha gjennomført et liknende drap på en forretningsmann i Moskva i 2013; på sykkel og med pistol.

I dommen som falt i Berlin onsdag slås det fast at russiske myndigheter sto bak og at saken handler om statlig støttet terror.

– Den russiske føderasjons regjering står bak. Det var den som fikk tiltalte til å utføre forbrytelsen, sier dommer Olaf Arnoldi, ifølge nyhetsbyrået AP.

Forsurer forholdet

Det er ikke første gang den russiske stat anklages for å gjennomføre politiske attentat på europeisk jord.

Fra før har Storbritannia beskyldt Putin for å ha beordret giftdrapet på Aleksandr Litvinenko i 2006 og dapsforsøket på Sergej Skripal og datteren i 2018.

I den siste episoden døde en britisk kvinne som uforvarende kom i kontakt med nervegiften som de russiske etterretningsagentene skal ha brukt.

Tyskland har allerede utvist to russiske diplomater i kjølvannet av drapet i Berlin. Dette til tross for at Kreml har benektet beskyldningene på det sterkeste.

Dommen i Berlin onsdag slår på en utvetydig måte fast at Russlands president Vladimir Putin er den ansvarlige for forbrytelsen og det spekuleres nå om den vi bane veien for ytterligere reaksjoner mot Moskva.

– Det er som om den russiske regjering har etterlatt et visittkort på stedet, sier byrettsdommer Arnoldi.

Den nye tyske utenriksministeren Annalena Baerbock har allerede varslet at hun kommer til å kjøre en betydelig tøffere linje mot Russland i tiden som kommer.