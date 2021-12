Det kan være liten tvil om at vi i Norge har satt standarden for resten av verden, på innfasing av elbiler. En av konsekvensene er at vi ofte får rask tilgang til nye modeller. Tesla var for eksempel svært tidlig ute med på etablere seg i Norge.

Samme strategi har vi senere sett fra Polestar, Nio, Hongqi, Xpeng, MG og BYD, for å nevne noen. Alle de siste er Kina-baserte bilprodusenter.

Der skjer det nemlig mye.

Aiways er et av de ferskeste tilskuddene på stammen. De har blant annet en elektrisk SUV, som burde passe som hånd i hanske til det norske markedet. Men hit kommer den ikke ...

Aiways U5 konkurrer med blant andre MG EV ZS og Kia e-Niro.

Starter i Sverige

For mens det selges elbiler over en lav sko i Norge, har Aiways valgt å se mot Sverige, først. Det skjer allerede i januar 2022.

Ikke bare det. De har fra før etablert seg i ni (!) andre land i Europa: Tyskland, Sveits, Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal og Spania.

Du ser sikkert like godt som oss, hvilket land som mangler? Det stemmer – Norge!

- Merkelig

Brooms bilekspert, Benny Christensen, er overrasket over strategien.

– Norge er riktignok et lite marked, og derfor kanskje naturlig å vente med. Men utover det, er vi jo egentlig perfekt å være prøvestein for en elbilprodusent. Vi har tross alt et godt utbygd ladenettverk, høy aksept for elbil, et variert klima og kupert terreng som gir nyttig læring om forbruk, driftssikkerhet og mye annet.

Han tror imidlertid Aiways vil komme til Norge, også. Etterhvert.

– Noe annet vil overraske meg. Vi ser jo hvor mye prestisje mange andre kinesiske elbilprodusenter legger i å etablere seg raskt i Norge.

Norges-besøk

Ironisk nok har Aiways el-SUV, U5, allerede vært på Norgesbesøk. Det var tilbake i august 2019. Da hadde bilen visstnok blitt kjørt hele veien fra Kina til Norge.

Senere har vi sett den på ulike bilutstillinger.

– Det er en bil som i utgangspunktet har en folkelig pris. Ut fra det jeg har sett rundt prising i andre land, vil den ende på rundt 350.000 kroner i Norge. Hvis den kommer, da, sier Benny.

Slik ser førermiljøet i Aiways U5 ut.

Lav pris

U5 har en batteripakke på 63 kWt, og rekkevidde på 400 kilometer, basert på WLTP-metoden.

Motoren yter 204 hestekrefter, som gir 0-100 km/t på 7,8 sekunder.

Og med en lengde på 4,68 meter, er den omtrent like lang som VW ID.4.

Interiøret er ryddig og domineres av tre skjermer: De digitale instrumentene, hovedskjermen på dashbordet og en mindre skjerm på midtkonsollen til klimaanlegget.

