NRK: Regjeringen vil ikke utsette ny nettleiemodell

– Det er grunn til å tro at mange nettselskaper vil innføre dette systemet uavhengig av om forskriften endres, med den konsekvens av vi risikerer et ulikt system rundt om i landet. Forskriften ble fastsatt i juni og skal etter planen tre i kraft 1. januar 2022, sier Persen til NRK.

Den nye nettleieordningen, som etter planen skal tre i kraft fra nyttår, omfatter blant annet en ny «rushtidsavgift» på strøm. Ordningen skal bidra til at forbruket flates ut, og at kapasiteten i strømnettet utnyttes bedre.

I Debatten på NRK forgående torsdag ble Terje Lien Aasland, som leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget, spurt av programleder Fredrik Solvang om det er aktuelt å utsette ordningen.

– Det diskuterer og vurderer vi. Det er noen forhold som er viktig. Det ene er at vi må opplyse kunder, informasjon om hvordan dette fungerer blir viktig. En annen ting er at kundene og vi som forbrukere klarer å følge med på eget forbruk, sånn at de kan bruke den fornuften som ligger i systemet, sa han.

Lars Haltbrekken (SV) betegner det som galskap å innføre den nye ordningen nå som vi er midt i en strømkrise.

– Derfor har vi bedt regjeringen om å utsette dette og gjennomgå dette på nytt, sa han i Debatten.

I spørretimen i Stortinget sist onsdag sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at regjeringen ikke har planer om å utsette den nye nettleieordningen.