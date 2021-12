Juleåpne pol er galskap

Alkoholfrislipp i julen er ikke et smitteverntiltak, Unge Venstre

Minst 90 000 barn gruer seg til jul grunnet foreldrene sitt alkoholmisbruk.

Det er tydeligvis ikke viktige nok tall for Unge Venstre, når de tar til orde for frislipp av Vinmonopolets åpningstider i julen.

Vinmonopol-ordningen er viktig for å kunne regulere alkoholsalg – slik vi kan beskytte mennesker som lider av alkoholmisbruk og andre sårbare grupper.

Tro det eller ei, både KrFU og jeg digger Vinmonopolet. Ordningen er viktig for å kunne regulere alkoholsalg – slik vi kan beskytte mennesker som lider av alkoholmisbruk og andre sårbare grupper.

Det betyr ikke frislipp i julen – tvert imot. Leder i Unge Venstre, Ane Breivik vil la vinmonopolet holde juleåpent. Det er kun galskap. Det vil være et forsøk på å bøte på et problem med å skape et annet.

Breivik viser til undersøkelse at selv om salgstallene har økt under pandemi har ikke forbruket økt. Det er bra.

Det betyr likevel ikke at vi skal tilrettelegge for enda mer salg. Vi vet at økt tilgjengelighet betyr økt konsum.

Norge er det landet som drikker minst i Norden. Norsk alkoholpolitikk fungerer.

Og selv om Breivik snakker varmt om høye salgstall ikke har ført til økt forbruk, har faktisk antallet alkoholrelaterte dødsfall økt 25% under pandemien.

Det er det høyeste tallet på mange år. I tillegg vet vi at de som drakk mye før drikker mer nå under pandemien.

Dette viser en rapport utarbeidet av Ramboll Management Consulting på vegne av Av-og-til.

Vi vet også at Vinmonopolet har dobbelt så stor omsetning i desember enn resten av året.

Minst 90 000 barn gruer seg til jul på grunn av foreldrenes alkoholmisbruk, men det er grunn til å tro at det er betydelig mørketall og at det gjelder langt flere.

Hos Blå Kors Kompasset, som tilbyr terapi og hjelp til barn og unge voksne som har vokst opp i hjem med rus, økte antall henvendelser med over 20 prosent under pandemien.

Dette er barn og unge som ikke har like god tilgang til fritidstilbud, og som nå får en juleferie med smitterestriksjoner som innebærer å være mer hjemme.

Jeg vil råde Breivik til å stå i kø, bruke munnbind, sprite hender og lese seg opp på FHI sine råd knyttet til smittevern.

Det er tiltak som vil fungere langt mer enn alkoholfrislipp.

I det hele tatt virker dette forslaget fra Breivik som at hun bruker pandemien som unnskyldning for å få innført hennes primærpolitikk: en langt mer liberal alkoholpolitikk.

Unge Venstre mener at «strengt tatt er tiden overmoden for åpningstider for vanlige folk».

Jeg mener tiden er overmoden for å ta hensyn til de aller mest sårbare. Julen skal være trygg for alle – også de med alkoholproblemer.

