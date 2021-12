Billie Eilishs tidligere pornovaner: – Det ødela hjernen min

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artist Billie Eilish (19) så porno for første gang da hun var elleve år.

I et radiointervju på Howard Stern Show på XM radio snakket Billie Eilish om avhengighet av å se på pornografi.

– Jeg synes porno er en skam. Jeg pleide å se mye på porno for å være ærlig, sier hun i intervjuet.

Artisten begynte å se på porno allerede da hun var elleve år gammel. Hun forteller at hun gjorde det for å føle seg kul, og som «en av gutta». Det angrer hun på den dag i dag, melder den britiske avisen The Guardian.

MARERITT: Billie Eilish fikk mareritt av det hun så på porno. Foto: John Locher

Gjorde ting som ikke var bra

19-åringen forteller at hun hadde mareritt flere ganger som følge av innholdet i pornoen. Dette forklarer hun at hun opplevde som voldelig.

– Jeg tror det virkelig ødela hjernen min. Jeg føler meg knust over at jeg ble utsatt for så mye porno, sier Eilish.

I ettertid har artisten uttalt at hun er sint på seg selv for mengden porno hun så på, og mener det blant annet har preget hennes eget sexliv.

– De første gangene jeg hadde sex sa jeg ofte ja til aktiviteter som ikke var bra. Det var fordi jeg trodde at det var meningen at jeg skulle bli tiltrukket av det, sier hun.

Skrev låt om porno

NY KLESSTIL: Billie Eilish gikk nesten bare i posete klær før for at andre ikke skulle kommentere kroppen hennes. Nå har klesstilen endret seg. Foto: Mario Anzuoni

Tidligere i 2021 slapp den amerikanske artisten nytt album, titulert Happier Than Ever. En av låtene på dette albumet referer til hennes fortid med porno.

Det er i låten «Male Fantasy» at hun synger om å distrahere seg selv med pornografi, når tankene egentlig opptas av et forhold som brast.

Her problematiserer hun dialogen i pornofilmene, og hvordan filmene ofte er mer myntet på mannlige fantasier enn kvinnelige.