Åpenhjertig TIX i Hver gang vi møtes: Legen ville legge ham inn på psykiatrisk

Lørdag er det premiere på ny sesong av Hver gang vi møtes, og Andreas Haukeland, som vi kjenner som artisten TIX, får æren av å være sesongens første hovedgjest.

Det er en tydelig nervøs Haukeland som møter opp første dag, da han skal hedres av artistene Jarle Bernhoft (45), Myra (26), Anna of the North (32), Maj Britt Andersen (64), Øystein Greni (47), Jarle Bernhoft (45) og Arif (35).

– Jeg føler meg som et ugress som skal «spice» opp denne buketten, sier han når gjengen kjører inn til vakre Kjerringøy.

Det blir en rørende og ektefølt dag, der Haukeland forteller åpenhjertig om oppveksten, psykiske lidelser og hvordan livet hans har utfoldet seg de siste årene.

I løpet av kvelden forteller Haukeland blant annet om den dramatiske dagen før han skulle ha en viktig opptreden på P3 Gull i 2020.

Andreas Haukeland deler sine sterke historier i Hver gang vi møtes. Foto: TV 2

Livet med Tourettes

Haukeland er for de fleste kjent som den kontroversielle artisten med pelskåpe, solbriller og pannebånd.

Som barn fikk Haukeland diagnosen Tourettes syndrom, og det gjorde ikke oppveksten enkel for den unge gutten fra Bærum.

I lørdagens episode forteller Haukeland om hvordan det har vært å leve med syndromet. Han er også åpen om andre lidelser.

– Etter hvert fikk jeg tvangstanker, der jeg hadde en stemme i hodet som kommanderte meg til å gjøre ting, forteller Haukeland.

Den fremtidige artisten utviklet en ekstrem form for orden. I oppveksten ble forutsigbarhet og tydelige rammer veldig viktig for han.

– Jeg slet med å finne steder for tilhørighet og trygghet, og med å finne min egen verdi. Jeg var veldig redd for å gjøre feil, fordi tvangstankene beordret meg til alltid å strebe etter perfeksjon, forklarer han.

På ungdomskolen fikk Haukeland kallenavnet TIX, på grunn av ticsene hans, og det ble selve opphavet til artistnavnet.

Tix sammen med Anna of the North, Jarle Bernhoft og Arif. Foto: TV 2

Etter hvert fant Haukeland ut at musikk var medisinen han trengte for å roe ned ticsene.

Fra «russekongen» til MGP

Unge Haukeland begynte å lage russelåter etter videregående, og det første gjennombruddet skjedde da han ga ut låten «Sjeiken» i 2015. Låten fikk massiv kritikk fra flere hold, men likevel ble den årets russelåt – og han ble omtalt som «russekongen».

Haukeland var den mest strømmede norske artisten i 2020 og 2021, og hadde en årsinntekt på over 15 millioner kroner.

Siden «Sjeiken» smalt i gang karrieren hans i 2015, har han skrevet flere russelåter som har blitt elsket av unge fans – men mislikt av flere musikkanmeldere.

Det musikalske unikumet har også bemerket seg som låtskriver for internasjonale artister. En av dem er megahiten «Sweet but Psycho» med Ava Max. Denne låten får vi også høre en ny tolkning av i kveldens episode av Hver gang vi møtes.

Haukeland har gjennom TIX skapt et musikkunivers som har gitt mange priser og hyllester – tross kritikkstorm på flere av utgivelsene hans.

I 2021 fikk Haukeland den høytstående prisen som Årets Spellemann under Spellemannsprisen.

Samme år tok han sats med både solbrillene og pannebåndet, og hoppet inn i Melodi Grand Prix-sirkuset. Låten «Fallen Angel» vant den norske MGP-finalen, og han endte på en 18. plass i Eurovision Song Contest.

De siste årene har vi sett Haukeland glimre med sin tilstedeværelse på flere TV-konsepter. I 2019 deltok han på realityprogrammet Paradise Hotel og i 2020 satt han i dommerpanelet i Idol.

Anfall før P3 Gull

Haukeland har vært åpen om sine egne utfordringer, og han har jobbet for å bevisstgjøre folk på deres psykiske helse. Han fikk mye oppmerksomhet da han stilte som gjest hos Lindmo på NRK i januar 2021, og fortalte åpenhjertig om et liv preget av ensomhet.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

I kveldens episode forteller Haukeland om dagen før han skulle opptre på P3 Gull. Den dagen det gikk helt i stå for den unge artisten.

– På det tidspunktet hadde jeg det så vondt, og jeg hadde jobbet med problemene mine over lang tid, men ble ikke bedre, sier han til de andre artistene rundt middagsbordet.

Haukeland fikk et panikkanfall. Og denne gangen kom nødetatene til huset hans.

– Jeg husker det så godt. Den følelsen da ambulansepersonell og politi kommer inn i huset mitt og gjennomsøker alle rom, for å se om det var noe der jeg kunne skade meg selv med.

Ambulansepersonellet prøvde å roe han ned. Men han kjente på skam, og hvor flaut hans syntes det var.

– «Dette er ingenting å være flau over», sa en av dem, mens jeg bare gråt og gråt, sier han åpenhjertig.

Haukeland ble sendt til legevakten, og der fikk han en beskjed som han ikke likte å høre.

– Jeg fikk beskjed om at det er på tide å legges inn. Men selv om jeg var enig, kunne jeg ikke. Fordi jeg visste at opptredenen og det budskapet jeg ønsket å formidle på P3 Gull kom til å bli så viktig både for meg og for andre.

– Det skulle vise seg å bli startskuddet for et langt løp med oppfordring til åpenhet rundt psykisk helse, hvor jeg frivillig stilte meg som foregangsfigur.

Dagen etter står Haukeland som TIX på en veranda, gjort om til en scene, på gamle Deichmanske bibliotek under P3 Gull. Han gir alt, og denne gangen føltes det mer ekte enn noen gang.

– Perfeksjonisten i meg orket ikke å se opptredenen på nytt. Fordi det er for mye følelser i opptredenen. De ordene jeg sang der hadde aldri vært så sanne noen gang før, meddeler han.

For Haukeland har det blitt viktigere med tiden å være et godt forbilde. Her er han sammen med resten av gjengen. Maj Britt Andersen (64), Myra (26), Anna of the North (32), Øystein Greni (47), Jarle Bernhoft (45), TIX (28), Arif (35) og Stig Brenner (31) (aka Unge Ferrari). Foto: Vegard Breie / TV 2

Vil være et ekte forbilde

For Haukeland har det blitt viktigere med tiden å være et godt forbilde, og han ønsker å være mer enn bare popartist og «russekongen».

MGP- og Eurovision-deltakelsen ble et vendepunkt i livet for Haukeland, noe han forteller mer om i lørdagens episode.

Selv om det har sittet langt inne hos han å dele personlige ting, har han et brennende ønske om å hjelpe andre med å være åpen om sine problemer.

– Det store målet som ligger bak alt jeg gjør, er å bli husket som et forbilde. Men ikke et sånt forbilde som du typisk kanskje ser for deg. Jeg vil være et ekte forbilde, som fikk livet til å gå videre.

– Jeg er han som du både vil være, og som du ikke vil være. Hele målet med musikken har vært å mane opp til et fellesskap, et inkluderende miljø, forteller han.

Hver gang vi møtes har premiere lørdag 1. januar kl. 20.00 på TV 2, og allerede nå kan du se premieren på TV 2 Play.