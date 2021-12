Briskebybanden: – Rekdal sa det var uaktuelt å gå til andre norske klubber

Onsdag morgen kunne TV 2 melde at et enstemmig Rosenborg-styre har bestemt seg for å gå for Kjetil Rekdal som ny trener.

Nyheten kommer ikke overraskende på HamKams supportergruppe, Briskebybanden. Men leder Fred Nordstad satt selv i salen da Rekdal stilte på en spørsmål/svar-seanse på Festiviteten i Hamar i september - der HamKam-treneren beroliget de frammøtte på spørsmål om egen trenerframtid.

– Da sa han at det var helt uaktuelt med andre klubber i Norge. Men hvis han fikk tilbud fra for eksempel Hertha Berlin eller Leeds, så ville det bli veldig vanskelig å si nei, sier Nordstad.

Uansett er det ikke Rekdal han er opprørt over, men Rosenborg og deres framgangsmåte i trenerjakten.

– Vanlige spilleregler er å gå på klubben først. Men Rosenborg holder ikke på slik. De gjorde det med serberen nettopp (Milos Milojevic), og da de hentet Horneland gikk de bak ryggen på Haugesund. Det virker som de fortsatt tror at de er flaggskipet i norsk fotball, og mener alle andre klubber bør gi dem alt de har av spillere og trenere fordi de er Rosenborg, sier supporterlederen.

Rekdal er ennå ikke formelt klar for jobben, med Nordstad regner med at det er en formalitet.

– Jeg så prisutdelingen i norsk fotball tidligere i uka, og der fikk Rekdal spørsmål om Rosenborg-jobben og svarte at han var HamKam-trener «for øyeblikket». Så han var ikke veldig flink til å skjule det.

– Er det en trist dag på Hamar når Rekdal forsvinner?

– Nei, vi kan ikke grave oss ned på grunn av én person. Men det er selvsagt kjedelig, og det ville vært gøy å se hva han kunne utrettet med HamKam i Eliteserien. Men jeg tror vi skal få til noe som er brukbart likevel. Jeg er mer spent på hva vi får inn enn jeg er skuffet over hva som forsvinner.

VAR PÅ TRONDHEIM-TUR: Sist uke var Kjetil Rekdal og agent Morten Wivestad på besøk i Trondheim. Turen ble avslørt før ledelsen i HamKam var informert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hva slags mottakelse vil Rekdal få når han kommer til Briskeby som RBK-trener?

– Det er helt sikkert noen som vil slenge med leppa, men neppe noen som vil bære nag. Rekdal skal ha en stor del av æren for at det ikke ble nedrykk til 2. divisjon i fjor, for da var vi i fritt fall og sto med tre poeng på ni kamper. Jeg tror de fleste er veldig glade for jobben han har gjort disse to årene. Men nå har vi en såpass sterk organisasjon og administrasjon, støtteapparatet er bra og alt funker. Jeg tror ikke det vil ha altfor mye å si for oss at han forsvinner.

– Har du en viss forståelse for at Rekdal griper muligheten når han får tilbud om RBK-jobben?

– På en måte skjønner jeg det ikke, sånn som RBK har opptrådt. Det virker som det er mye rart i den klubben. Jeg trodde egentlig han var mer opptatt av å komme seg til utlandet. Det er litt pussig, sier supporterlederen.