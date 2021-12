Hotellkjede varsler massepermittering

Hotellkjeden Scandic sender ut permitteringsvarsel til over 500 ansatte, ifølge Dagens Næringsliv.

– Timingen er jo elendig nå like før jul, sier Scandic-sjef Asle Prestegard til DN tirsdag kveld.

Han bekrefter at over 500 ansatte vil få varsel om permittering.

– Det var vel ingen som så dette komme så raskt. Det er dramatisk for en stor hotellkjede som vår, og vi har ikke annet valg enn å løse dette som best vi kan, sier Prestegard.

– Nå handler alt om å få på plass treffsikre støtteordninger som virkelig monner.

Prestegard er sjef for de vel 70 hotellene i den børsnoterte Scandic-kjeden.

– Trenger desperat forutsigbarhet

Mandag kveld ble strengere smitteverntiltak innført, som følge av høye smittetall og en helsesektor under press. Dagen etter presenterte regjeringen de foreløpige støtteordningene for næringslivet, som skal kompensere for tapte inntekter som følge av restriksjonene.

Scandic-sjefen sier til DN at den store utfordringen nå er at ingen vet hvor lenge nedstengningen kan vare.

– Fra vi starter en permitteringsprosess tar det 24 dager til den får effekt. Hver dag med skjenkestopp og få gjester på våre hoteller, koster oss store summer. Vi trenger desperat forutsigbarhet og treffsikre ordninger som kan vare til pandemien er over. Per i dag har vi ingen lønnsstøtteordning eller en kompensasjonsordning som vil monne. Jeg håper jo dette kommer. Det haster virkelig å få dette på plass nå, sier han.

Scandic har totalt 4000 ansatte ved vel 70 hoteller i Norge, primært i storbyene.

Flere bransjer permitterer

Også i utelivsbransjen sendes det nå ut permitteringsvarsler. Odd Fjeldsgaard Rasmussen er driftsleder i Bargruppen, som driver seks utesteder i Bergen - deriblant cocktailbaren No Stress.

Han fortalte til TV 2 tirsdag at de nye smitteverntiltakene i praksis betyr en nedstenging for hans del.

Mandag så Rasmussen seg nødt til å sende ut permitteringsvarsel til samtlige 61 ansatte i bedriften.

– Det er vel ingen av de ansatte som er overrasket, men de synes selvfølgelig det er veldig kjipt, sa han til TV 2.

Rasmussen forteller at nesten alle de ansatte vil måtte permitteres.

– Det kan hende vi må ha en regnskapsmedarbeider i en viss stillingsprosent, men dette betyr stort sett en nedstenging for vår del.