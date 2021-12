Politiet får kritikk i rapport: Slik kan flere drap unngås

Politiet bør oftere ta i bruk en mulighet som de færreste politiadvokater er kjent med at de har, ifølge Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester (Ukom).

Det skriver Ukom i en rapport som ble lagt frem denne uka.

Rapporten tar for seg drap og alvorlige voldshandlinger begått av personer i psykotisk tilstand. Målet har vært å se på hva helse- og omsorgstjenesten, i samarbeid med andre etater, kan lære av tidligere saker.

I arbeidet har Ukom sett på politiets praksis rundt begjæringer om innleggelse av personer som kan tenkes å være psykotiske og til fare for seg selv eller andre.

En ukjent mulighet

Når politiet mistenker psykisk syke personer for alvorlige voldshandlinger, må de ta stilling til om vedkommende skal legges inn og få psykisk helsehjelp.

Som regel er dette en vurdering som først gjøres av vakthavende politiadvokat. Deretter blir den syke personen transportert til en lege som kan vurdere om en innleggelse faktisk er korrekt.

Det er i slike situasjoner at politiet selv kan begjære at den syke personen underlegges tvungen legeundersøkelse eller tvungent psykisk helsevern.

Problemet, mener Ukom i sin rapport, er at det svært sjelden skjer.

I en spørreundersøkelse gjennomført av Ukom svarer de aller fleste politiadvokatene at de ikke kjenner til bestemmelsen som åpner for innleggelsesbegjæring fra politiets side.

– Jeg hadde ventet meg at kunnskapen var bedre og mer utbredt i bruk, sier Ukom-direktør Pål Iden til TV 2.

«Som en transporttjeneste»

Han mener at deres undersøkelser viser at det i dag er for lite samhandling mellom politiet som tar initiativ til en innleggelse, og legen som vurderer pasienten.

«Politiet har som regel verdifulle opplysninger om pasientens tilstand, livssituasjon og voldsproblemer. Hvis legen ikke ber om disse opplysningene og skriver dem ned, går helsetjenesten glipp av viktig informasjon», skriver Ukom.

– Det burde være en tettere dialog mellom politi og helsetjeneste både overordnet og lokalt. Man sitter på ulike delbilder av virkeligheten, og når man deler med hverandre, får man et bilde som gir grunnlag for bedre helsehjelp, sier Iden.

Ifølge Ukom fungerer politiet i dag «mer som en transporttjeneste for helsetjenesten enn en kilde til verdifull informasjon og samfunnsvern».

«Dersom politiet fremmer en innleggelsesbegjæring, vil det legge til rette for bedre informasjonsflyt mellom politiet og sykehuset. Det kan bidra til å hindre at pasienter med psykose og økt voldsrisiko begår alvorlig kriminalitet», skriver de.

Politiet: Merker oss anbefaling

Politiinspektør Birgitte Staib Østebrøt i forebyggings- og etterretningsseksjonen i Politidirektoratet sier at de vil ta med seg læringspunktene fra Ukoms rapport.

– Vi merker oss Ukoms anbefaling om et tverretatlig samarbeid for å skape klarhet rundt den praktiske anvendelsen av innleggelsesbegjæringer, og direktoratet stiller seg positiv til dette, sier hun til TV 2.

– Politidirektoratet er kjent med at begjæringer om innleggelse benyttes av politiet i dag, men vil se nærmere på hvilke aktuelle tiltak som kan iverksettes for å øke politiets kunnskap og bruk av virkemiddelet.

Tilfeldig drapsoffer

I sine undersøkelser har Ukom sett særlig på én sak: Drapet på Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67) i Haugesund i februar 2019.

Hereid ble et tilfeldig offer for en psykotisk mann med øks. Mannen var godt kjent for både politiet og helsevesenet fra tidligere.

– Når du er psykotisk, så får du drapstanker og alle slags tanker i hodet, vet du. Og hvem skal jeg drepe nå for eksempel. Sånne ting som det. Som bare kommer helt ut av det blå liksom, har mannen uttalt til Ukom i forbindelse med rapporten.

ÅSTED: Politiets krimteknikere jobbet i flere dager på gravlunden der den 67 år gamle kvinnen ble drept. Foto: Kjell Bua / NTB

Samhandlingen mellom politiet og helsevesenet har flere ganger blitt kritisert i forbindelse med drapssaken.

Før mannen ble flyttet over til sykehus, hadde politiet informasjon fra en rettspsykiatriske erklæring om at han hadde en alvorlig psykisk lidelse og var til fare for andre.

Likevel begjærte de ikke tvungent psykisk helsevern.



«Overlegen ved sikkerhetsposten forklarer i intervju med Ukom at dersom det hadde vært en formell begjæring om tvungent psykisk helsevern da Frank (drapsmannen, journ.anm.) kommer til sykehuset, ville slikt vern blitt etablert og gjennomført fra starten av sykehusoppholdet», heter det i rapporten.

– Burde vært unngått

Lars Johan Skeisvoll Hereid, sønnen til Bjørg Marie, mener rapporten fra Ukom er snau. Han vet ikke om ting hadde sett annerledes ut hvis politiet hadde begjært drapsmannen innlagt.

PÅRØRENDE: Moren til Lars Johan Skeisvoll Hereid ble drept av en mann med lang historie innen psykiatrien. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han viser blant annet til at flere i helsevesenet ikke ønsker opplysninger fra politiet om en pasient, fordi de frykter at det kan påvirke hvordan de gjør jobben sin.

Rapporten peker også på en rekke andre faktorer ved drapssaken der politiet og helsetjenesten burde samarbeidet bedre.

– Etter denne rapporten kan i hvert fall ingen si at ikke dette drapet burde vært unngått, sier Skeisvoll Hereid.