Her bor de frekkeste nordmennene

GOD KVELD NORGE (TV 2): Nordmenns kjøp av sexleketøy har økt under koronapandemien, og det viser seg at de frekkeste pakkene blir levert til en spesiell kommune i Innlandet.

En undersøkelse gjennomført at Sinful, en nettbutikk for sexleketøy, viser normenns sexvaner for året som har gått.

Det viser seg at det er de mellom 25-31 år som bestiller flest sexleketøy, og at flesteparten er menn.

Basert på nesten 1 million bestillinger er det noen kommuner som skiller seg ut og det er ingen tvil om hvilken kommune som er den frekkeste eller mest kinky.

De frekkeste og mest kinky nordmenn

En kommune i Innlandet har kjøpt så mye sex leketøy per innbygger at de får tittelen «Årets frekkeste kommune». Kommunen er Åmot, som ligger nord for Elverum.

Like bak i rekken kommer Ålesund og Nærøysund.

Nederst på listen over de frekkeste kommunene ligger Horten, som har kjøpt minst sexleketøy sammenlignet med resten av landet. Rett foran på listen finner vi kommunene Rennebu og Klepp.

For å kåre den mest kinky kommunen har Sinful sett på hvilke kommuner som kjøper flest bondageleketøy per innbygger. Her viser det seg at det er Løten, som ligger utenfor Hamar, topper listene.

Her har innbyggerne kjøpt inn nesten 3,5 ganger så mye bondage sexleketøy per innbygger som landsgjennomsnittet. Rett bak står Haugesund og Åmot.

Norges frekkeste navn

Sexual Wellness ekspert hos Sinful, Ditte Jensen, mener at flere nordmenn er bevisst på at sex er mer enn penetrering og raske orgasmer.

OPPLEVELSER: Sexual Wellnes ekspert Ditte Jensen sier at nordmenn er opptatt av produkter som gir en wow-opplevelse. Foto: Sinful

– Det er etterspørsel etter med eksklusive sexleketøy for de ekstra spesielle wow-opplevelsene, og på produkter som bringer oss enda nærmere partneren vår, sier Jensen om den nye samfunnstrenden.

I undersøkelsen til Sinful kommer det også frem at spesielt to navn går igjen i bestillingene av sexleketøy. Det er de med navn Ida og Morten som har handlet mest sexleketøy i 2021.

Rett bak kommer navnene Stian og Maria, og så Andreas og Silje.

– Piffe opp på hjemmebane

Sexolog og presseansvarlig i Nytelse.no, Maria K. Ebbestad, sier at nordmenn har handlet sexleketøy som aldri før dette året.

– Det at vi har vært, og er inne i en pandemi gjør at vi bruker mer tid med de nærmeste, og det ser ut til at nordmenn har brukt tiden til å prøve å komme enda nærmere partneren sin, forteller Ebbestad.

Hun forklarer at det samtidig er mange som sliter med å få samlivet til å fungere, og synes det er utfordrende å gå så tett på hverandre i et forhold.

– Derfor er det fint å se at mange tar ansvar for sitt eget sexliv og handler sexleketøy, massasjeoljer og erotiske spill for å piffe opp på hjemmebane, legger sexologen til.

Menn handler mest

Ebbestad sier at folk nå har skjønt at sexleketøy ikke er en konkurrent, men noe som er til for å gjøre god sex enda bedre.

SALGSØKNING: Sexolog Maria K. Ebbestad sier at nordmenn bruker med tid med sine nærmeste under pandemien - det har ført til en stor salgsøkning av sexleketøy. Foto: Privat

Hun forteller at flere også synes det er spennende å utforske analsex og prostatavibratorer - noe som har fått en skikkelig oppsving i 2021 hos Nytelse.

Ebbestad tror det er tilfeldig at Åmot topper listen som den frekkeste kommunen i Norge. At det er menn som handler mest fra sexleketøybutikker tror sexologen det er en spesiell grunn til:

– Det er veldig mange av mennene som handler til damene og motsatt. Så det er ikke alltid slik at fordi menn handler litt mer, så selges det mer leketøy til menn. Det er fortsatt leketøy til kvinner som selger mest, forklarer hun.