Vi tipper at noe av det siste du vil se, om du har tenkt å stikke av fra en fartskontroll, er en M3 Competition – utstyrt med blålys. Vi snakker tross alt om en av de heftigste bilene du får fra BMW.

Men akkurat det risikerer du å oppleve i Australia.

The Victoria Police Highway Patrol er nemlig klare for å trappe opp kampen mot kriminelle et par hakk – og har investert i nettopp en slik bil.

M3-en får en spesiell oppgave – og vi tipper de ansatte håper den skal klare akkurat den med glans.

Noe av poenget her, er nemlig at bilen skal brukes midlertidig, for å se om den passer til Australias svar på Utrykningspolitiet.

Rask, men ...

Det kan i alle fall være liten tvil om at denne skal bli vanskelig å stikke fra.

Nye M3 Competition har nemlig en 3-liters rekkesekser som yter 510 hestekrefter og byr på et dreiemoment på 650 Nm.

Kreftene fordeles via en åttetrinns M Steptronic girkasse – men, besynderlig nok, ikke til alle fire hjulene. Her er det bakhjulene som må sørge for framdriften.

Mange biler kler å blir iført "politiuniform" og blinkende lys. BMW M3 Competition er en av dem ...

Rask

Vi ville nok anbefalt å gått for xDrive firehjulsdrift. Da hadde det blitt lettere å utnytte kreftene som bor i bilen til det fulle, selv om det ikke er plagsom mye snø i Australia.

0-100 km/t leveres på 3,9 sekunder, som uansett burde holde.

Bilen er allerede satt i tjeneste – og vi tipper de fleste dropper å gjøre noe forsøk på å stikke av når de ser denne med blålys i speilet.

Med 510 hestekrefter bør denne kunne holde følge med de fleste fartssyndere der ute.

Flere verstinger

Det australske politiet er for øvrig ikke ukjent med å ratte rundt i overmotoriserte sedaner. I 2019 gikk de for eksempel til anskaffelse av en BMW M5 Competition.

Den har 615 hestekrefter, og er enda raskere enn M3 Competition. 0-100 km/t tar kun 3,3 sekunder i denne.

Før det hadde de en Mercedes-AMG E43 i stallen.

Faktisk har de også hatt en elbil. I 2019 var nemlig en Tesla Model X i bruk.

Norske politibiler

Politiet i Norge har over 2.000 biler i stallen. Dette er alt fra administrasjons- og sivilbiler – til uniformerte patruljebiler. Men det er ikke de helt store sprellene, her.

Stort sett snakker vi Mercedes Vito og siste modell inn er Volvo V90 Cross Country. Sistnevnte startet man innføringen av i år.

Disse er spesialtilpasset politiet, understell, felger og bremser er beregnet for en høyere vekt enn en vanlig sivil bil.



BMWen er allerede aksjon. Så får vi se hvilke resultater prøveperioden gir.

