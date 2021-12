SV villige til å forhandle om strøm i julen

– Vi er innstilt på å ha gode samtaler med SV om innholdet i forslaget regjeringen la fram lørdag, sier lederen i Stortingets energi og miljøkomite, Terje Aasland til TV 2.

Komiteens medlemmer fra regjeringspartiene Ap, Sp skal forhandle med SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken om «sikringspakken».

– Vi synes forslaget regjeringen kom med er positivt, men vi vil gjøre den mer treffsikkert, sier Haltbrekken til TV 2.

Regjeringen fremmer etter planen en lovproposisjon for Stortinget fredag om at staten skal dekke halvparten av kostnadene til strømkunder som betaler mer enn 70 øre per kilowatt time (tWh).



Det er satt en øvre grense på hva staten dekker på 5 000 kWh i måneden i perioden ordningen gjelder, som er desember januar, februar og mars .

– Mer rettferdig



SV mener ordningen kan være for raus for de med høyt strømforbruk, og har sendt spørsmål til Olje- og energidepartementet (OED) om hvordan det vil slå ut om taket senkes til et forbruk på for eksempel 4.000 kWh i måneden.

Det er ikke statens oppgave å subsidiere folk som bruker langt mer strøm enn en vanlig familie, mener SV.

– Vi håper vi kan få til å gjøre ordningen mer rettferdig, sier Haltbrekken.

Også Aasland venter på svar fra OED på spørsmål om hvem som eventuelt ikke får støtte hvis grensen blir satt lavere.

– Lytter dere til innvendingene fra SV?

– Vi lytter til det som kommer, og reaksjonene har stort sett vært positive. Det er en solid og forutsigbar ordning, sier Aasland.

Ifølge lederen av energikomiteen vil det ikke være store utslag på statens kostnader om grensen settes ved 4 000 eller 5 000 kWh i måneden. Det er dermed ikke så mye å hente og fordele i kroner på husstandene under 4 000 om taket blir satt ned.

På den andre siden kan husholdninger som har et forbruk opp mot 5 000 kWh bli hardt rammet om de ikke får ta del i støtteordningen, påpeker han.

– Det kan være familier med flere barn i gamle våningshus, som ikke har hatt mulighet til å renovere, og det kan gjelde noen gårdsbruk, sier Aasland.

Klare til å jobbe i romjulen

For at pengene skal komme strømkundene til gode i januar, må Stortinget vedta ordningen slik at den nye loven kan sanksjoneres av Kongen i statsråd innen 31. desember.

Før dette må Stortinget stemme over lovforslaget to ganger, med 72 timers mellomrom.

Aasland legger opp til at første avstemning blir lørdag, og at loven blir endelig vedtatt tirsdag til uken, som er siste dag i Stortinget før jul.

Haltbrekken varsler imidlertid at SV er villig til å bruke lenger tid hvis forhandlingene blir krevende.

Han avviser at dette er utpressing fra SVs side, der de skyver strømkundene foran seg.

– Vi ønsker en best mulig løsning, og er hvis det blir nødvendig, klare til å bruke romjulen til forhandlinger for å få en god løsning, sier Haltbrekken.