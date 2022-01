Ingrid Simensen skulle takke nei til «Farmen kjendis» – derfor endret hun mening

For tolv kjendiser nærmer kampen for tilværelsen seg med stormskritt. 11. januar har nemlig den sjette sesongen av «Farmen kjendis» premiere på TV 2.

Én av kjendisene som dro 100 år tilbake i tid er NRK P3-profilen Ingrid Simensen (28).

Hun gleder seg til reality-programmet begynner å rulle på TV-skjermene.

– Det blir veldig spennende. Jeg gleder meg, og jeg er veldig stolt av oppholdet mitt. Jeg har nesten glemt ting som skjedde, forteller hun når TV 2 ringer henne, kort tid før jul.

STOLT: Ingrid Simensen er stolt over oppholdet sitt på Farmen kjendis. Foto: Espen Solli/TV 2

Det populære reality-programmet har alltid har vært noe Simensen har hatt lyst til å være med på, men da tilbudet kom skulle hun i utgangspunktet takke nei.

Sa opp jobb

I 2020 flyttet Simensen til Trondheim, da hun fikk fast jobb som programleder i NRK P3-programmet Norske Tilstander. Det ledet hun sammen med radiovert Tete Lidbom (35), frem til de i februar 2021 annonserte på direkten at det ble deres siste sending.

– Det er slutt. Det er Norske tilstanders nest siste sending du hører på. Vi har vår siste sending i morgen, og det er veldig, veldig trist, sa Lidbom med tungt hjerte, ifølge Medier 24.

Simensen eller Lidbom valgte nemlig å slutte i P3. Årsaken var at Lidbom fikk tilbud om ny jobb, og skulle flytte. Da bestemte Simensen seg for å gjøre det samme.

Oppholdet i Trondheim var dog tøffere for Simensen, enn hva hun hadde sett for seg, da hun flyttet dit i 2020 sammen med kjæresten.

GODE VENNER: Ingrid Simensen synes den var en fin gjeng å dra 100 år tilbake i tid med. Foto: Espen Solli/TV 2

Møtte veggen

For i en tid før duoen annonserte slutten på det populære radio-programmet, gikk Simensen gjennom en tøff tid. Mot slutten av 2020 møtte hun slutt veggen.

– Det var nok flere sammensatte grunner til at jeg var langt nede. Jeg brukte mer energi enn jeg hadde – og når man gjør det over en lengre periode sa til slutt kroppen min bare stopp, forteller hun.

– Jeg tok valg som kanskje ikke var helt riktig for meg, men jeg prøvde likevel. Jeg tok blant annet jobben i Trondheim, for den hadde jeg veldig lyst på – og jeg håpet at det skulle funke. Men innerst inne sa kroppen ifra om at det ikke var riktig, selv om jeg forsøkte å overbevise meg selv at det gikk.

For Simensen måtte hun på et tidspunkt innse at kroppen ikke maktet mer.

Var redd

Inn i 2020 opplevde hun at ting begynte å snu, og følte hun var på bedringens vei. Sammen med musiker-kjæresten Maciek Ofstad (34) kjøpte de leilighet sammen i Oslo, i tillegg til at hun jobbet som frilanser.

Da hun rundt påsketider fikk forespørsel om å være med på Farmen kjendis, var hun dog usikker på om hun skulle takke ja.

– Jeg ville egentlig ikke si ja, for jeg var redd for å bli dårlig igjen, og redd for at jeg ikke skulle takle det. En ting er å være der inne, men det krever mye – både før og etter av oppmerksomhet. Jeg jobber jo med radio fordi jeg ikke er så glad i å være synlig. Å være med på et reality-program føltes ikke helt forenlig, sier hun.

Men så gikk det en faen i henne.

– Jeg har ikke lyst til å si nei til ting fordi jeg er redd. Hadde det vært fordi jeg faktisk ikke hadde lyst, hadde det vært én ting, men dette hadde jeg jo lyst til, sier hun, og fortsetter:

– Man kan ikke la redselen overskygge alt. Jeg tenkte at: «Går det ikke, så får jeg finne ut av det». Men det gikk jo veldig fint, og jeg vokste veldig mye på det. Jeg ble mer kjent med «Ingrid» av å være der inne, og jeg er veldig stolt av meg selv.

Gradvis ble Simensen bedre, takket være en fin kjæreste, gode venner og familie. I retroperspektiv har hun derimot tenkt at å gå til psykolog kunne vært hjelpsomt.

– De er veldig kloke og fine folk, men det kunne nok vært med fint å gått til en psykolog. Det har jeg skaffet meg nå, sier hun.

Da hun dro inn på gården i slutten av mai følte hun at hun var på bedringens vei, noe som ga henne muligheten til å se sider av seg selv hun ikke hatt lagt merke til tidligere.

– Det har vært en lang prosess, men ting har gradvis blitt bedre. Jeg hadde aldri takket ja, om jeg var der jeg var i slutten av 2020, forteller hun.

FANT SEG SELV: Farmen kjendis-oppholdet hjalp Ingrid Simensen med å se sider av seg selv hun ikke hadde sett før. Foto: Espen Solli/TV 2

– Ikke nødvendigvis bra for meg

I ettertid ser Simensen tilbake på det hele med stor lærdom.

– Jeg har lært at min psykiske helse er et regnskap. Jeg trenger tid og hvile, og må ta stilling til hva jeg vil bruke tiden min på – å si nei, og ta mer hensyn til meg selv. Nå koser jeg meg mye mer, og har det mye bedre med meg selv, sier hun.

– Jeg er veldig, veldig glad for at jeg takket ja til å være med på Farmen kjendis. Det var veldig kult, og lærerikt å være med.

Nå er NRK-profilen mer tro mot seg selv, og vier heller tiden sin til ting hun ønsker å bruke tid på.

TRO MOT SEG SELV: Etter NRK P3-profilen møtte veggen, har hun blitt flinkere til å prioritere tiden sin på det hun selv ønsker å vie tid til. Foto: Espen Solli/TV 2

– Det er så enkelt, men også så vanskelig. Selv om jeg har lyst til å være med på ting, så betyr ikke det at det nødvendigvis er bra for meg. Om man holder på slik blir til slutt ingenting kjekt.

Forstod ikke omfanget

Ved siden av jobb er hun også opptatt med det som har blitt en totalrenovering av leiligheten hun og samboere kjøpte for ett års tid siden.

STORT PROSJEKT: Ingrid Simensen og samboeren pusser opp leilighet. Foto: Privat

– Vi begynte å pusse opp, uten at vi helt skjønte det selv. Siden mai i fjor har vi holdt på selv, og planlagt ting, malt og revet vegger. Først da vi fikk håndverkere hit som boret et hull i gulvet, forstod vi mer av hva vi hadde satt i gang. Nå totalrenoverer vi, ler hun.

Selv om hverdagen er satt noe på vent på grunn av koronapandemien som på nytt herjer i landet, er Simensen takknemlig for der hun er i dag.

– Når dette er over tenker jeg: «Fy faen, vi klarte det!» I løpet av dette året har jeg vært med på Farmen kjendis, sagt opp en fast jobb, fått ny fast jobb, kjøpt leilighet, og pusset opp den. Det blir en koronagave når den er ferdig, flirer hun.

– Jeg håper at det snart skal bli bedre, men jeg har det veldig fint – og alle jeg er glad i har det fint. Det er det viktigste for meg. Jeg er takknemlig for å ha så mange fine folk i livet mitt.

