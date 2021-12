TV 2 erfarer: Enstemmig Rosenborg-styre går for Rekdal som ny sjef

Etter det TV 2 erfarer bestemte Rosenborg-styret seg enstemming på gårsdagens styremøte: De vil ha Kjetil Rekdal som ny trener og har bestemt seg for å gå for 53-åringen.

– Jeg har ingen flere kommentarer enn det jeg hadde i går, sier Rosenborg-styreleder Ivar Koteng til TV 2 onsdag formiddag.

– Du har ingenting mer å si enn det du sa i går?

– Nei, jeg ønsker ikke å si noe mer. Stort sett har jeg bare spist kveldsmat og sovet siden vi pratet i går, så jeg har ikke mer å komme med, sier Koteng.

Etter gårsdagens styremøte fortalte Koteng at han var trygg på at Rosenborg skulle ha på plass en ny hovedtrener før jul.

– Vi håper å nærme oss mål, og håper fortsatt at vi er på plass til jul. Det ser det ut som vi greier, svarte Koteng.



Absolutt alt tyder nå på at dette blir Kjetil Rekdal.

Rekdal ønsker jobben



Kilder TV 2 har pratet med forteller at Rosenborg er i ferd med å gå i forhandlinger med Rekdal om en kontrakt. Som TV 2 tidligere har omtalt, har Rekdal en klausul i kontrakten som gjør at en kompensasjon med HamKam allerede er avtalt for Rosenborgs del.



TV 2s opplysninger tilsier at Rosenborg skal være ganske trygg på at Rekdal ønsker å ta på seg jobben.

– Nå spør du vanskelig. Jeg har ikke fått tilbudt noen jobb, så da er det helt umulig å svare på det. Jeg forholder meg til reelle ting. Så lenge det ikke er et reelt tema, så er det ikke vits å bruke tid på å svare på det, heller, svarte Kjetil Rekdal da TV 2 stilte ham spørsmålet om han ønsker jobben.



Rekdal har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken onsdag. Det har heller ikke hans agent Morten Wivestad eller daglig leder i HamKam, Bent Svele.

– Jeg sitter i møte, skriver Svele i en SMS til TV 2.

Nå tyder alt på at Svele må ut på trenerjakt, mens Rosenborg-supporterne bare må venne seg til tanken med at Kjetil Rekdal er mannen som skal lede trønderne tilbake mot toppen av norsk fotball.