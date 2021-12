I kveld starter Norges ferd mot fotball-EM 2024

Se trekningen på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play fra kl. 17.45

Det norske fotballandslaget tapte den avgjørende kvalikkampen mot Nederland i november. Det betyr nok et mesterskap uten norsk deltakelse. Norge er dermed i et lite hyggelig selskap med nasjoner som har elleve mislykkede kvaliker på rad.

De andre nasjonene er Andorra, Armenia, Aserbajdsjan, Estland, Færøyene, Georgia, Hviterussland, Kypros, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Moldova og San Marino.

I kveld starter ferden mot EM i Tyskland 2024. Puljene til Nations League skal trekkes. Norge ligger i pott 2 på nivå B. Dette er nasjonene Norge kan møte (én nasjon fra hver pott):

Pott 1: Ukraina, Sverige, Bosnia-Hercegovina, Island

Pott 3: Israel, Romania, Serbia, Irland

Pott 4: Slovenia, Montenegro, Albania, Armenia

De seks gruppekampene skal spilles i juni og september 2022.

Formatet for EM 2024 er foreløpig ikke klart. Derfor er det uvisst hvor mange lag fra Nations League som kan kvalifisere seg til EM via Nations League og playoff. Dette vil falle på plass i god tid før Nations League-kampene i juni.

Det er slett ikke usannsynlig at UEFA velger en lignende løsning som ved EM 2020, der gruppevinnerne på hvert nivå møtes i playoff og vinneren får mesterskapsbillett.

Det var denne varianten som gjorde at Norge fikk en playoff-mulighet til EM i 2020. Høsten 2018 vant Norge sin gruppe på nivå C mot Bulgaria, Slovenia og Kypros. Det gjorde at Lars Lagerbäcks mannskap hadde et sikkerhetsnett i playoffen dersom de ikke skulle lykkes i den ordinære EM-kvaliken i 2019. Så skjedde, og dermed ble Nations League bakveien til mulig EM-plass. Dessverre for Norges del ble det tap mot Serbia, en annen gruppevinner på nivå C.

Siden vertsnasjonen Tyskland er forhåndskvalifisert vil det mest logiske være tre Nations League-plasser og 10+10 fra EM-kvalik.

Det som uansett er klart er at 24 nasjoner skal spille EM. Tyskland er vertsnasjon. Og i kveld klokken 17.45 kan du følge trekningen sammen med Jon Børrestad, Brede Hangeland og Jesper Mathisen.

Nivå A

Pott 1: Frankrike, Italia, Spania, Belgia

Pott 2: Portugal, Nederland, Danmark, Tyskland

Pott 3: England, Polen, Sveits, Kropatia

Pott 4: Wales, Østerrike, Tsjekkia, Ungarn

Nivå C

Pott 1: Tyrkia, Slovakia, Bulgaria, Nord-Irland

Pott 2: Hellas, Hviterussland, Luxembourg, Nord-Makedonia

Pott 3: Litauen, Georgia, Aserbajdsjan, Kosovo

Pott 4: Kasakhstan/Moldova, Kypros/Estland, Gibraltar, Færøyene

Nivå D

Pott 1: Kasakhstan/Moldova, Kypros/Estland, Liechtenstein, Malta

Pott 2: Latvia, San Marino, Andorra