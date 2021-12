.Vi så den første gang høsten 2017: Da viste Skoda frem konseptbilen Vision E på den store bilutstillingen i Frankfurt.

Bilen vakte stor oppsikt der. Med lekre, sporty coupelinjer skilte den seg fra det meste vi hadde sett av elbiler så langt. Og interessen var stor her hjemme.

«På markedet i slutten av 2020» var det vi fikk høre den gangen. Helt slik gikk det ikke. Skoda valgte nemlig å prioritere en mer tradisjonell modell først, den vi nå kjenner som Enyaq iV.

Vision E-konseptet har etter hvert blitt til Enyaq Coupe iV. Korona-pandemi og mangel på halvledere har helt sikkert vært med å påvirke at den bilen har latt vente på seg. Men nå er det straks klart for verdenspremiere.

Den er lagt til selveste nyttårsaften, 31. januar. Importøren melder allerede om stor interesse i Norge.

Skoda har akkurat sendt ut denne teaseren. Det er i alle fall ikke noen tvil om at bilen får sporty taklinje.

Følger samme oppskrift

– Mange lot seg bergta av coupé-designet på konseptbilen og det designet kommer nå til markedet i den produksjonsklare elbilen vi lanserer rett over nyttår. Forhandlerne våre melder allerede om mange som gleder seg til vi åpner for salg, sier Thomas Meiner som er direktør for Skoda Norge hos importøren Harald A. Møller AS.

Her følger Skoda samme oppskrift som konsernbror Volkswagen. De kom først med SUV-en ID.4, så i høst med ID.5. De to er langt på vei samme bil, men ID.5 har mer sporty og coupelignende design.

Enyaq kom til Norge like etter verdenspremieren

Dette kamuflerte bildet har Skoda vist oss tidligere, nå er det ikke lenge til vi får se bilen helt uten den ekstra dekoren.

Mer følelser

På Enyaq Coupe teller design mer enn mest mulig innvendig plass. Den såkalte luftmotstandskoeffisient er så lav som 0.234, noe som er ledende i segmentet.

På designskissene og de første glimtene av bilen som slippes nå, ser vi hvordan taklinjen skår bakover til en skarp hekk. I tillegg til lav luftmotstand, får vi også glimt av bilens såkalte Crystal Face, med 131 LED-pærer som lyssetter Skoda-grillen.

– Fornuften og de smarte, praktiske egenskapene man alltid forventer av en Skoda lar seg forene med følelser og det enda mer emosjonelle designet vi ser på Coupe iV. Vi som har fått se hele den ferdige utgaven av bilen kan ikke annet enn å glede oss til nyåret, sier Meiner, i en pressemelding.

Raskere og lengre rekkevidde enn Tesla

Enyaq iV er en stor suksess for Skoda i Norge, samtidig vet vi at mange har ventet på den mer sporty coupe-utgaven.

Neppe stor prisforskjell

I dag starter rimeligste Enyaq på 348.000 kroner. Da får du et batteri på 52 kWt (netto), rekkevidde på opptil 348 kilometer og 148 hk.

Enyaq iV80 har på sin side netto batterikapasitet på 77 kWt og rekkevidde opptil 528 kilometer. Startprisen på denne er 455.680 kroner.

Om Enyaq Coupe kommer med begge disse batteripakkene fra starten, vet vi ikke noe om ennå. Her er det nok godt mulig at Skoda starter med den på 77 kWt. Ser vi på prisene til ID.4/ID.5, indikerer de at det ikke blir veldig stort prispåslag på Enyaq Coupe kontra dagens modell.

