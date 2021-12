Trøbbel med innlogging hos Skatteetaten

Skattekortet for 2022 er klart, men for mange vil det ikke være mulig å logge inn onsdag morgen.

– Det er for tiden problemer med min side på skatteetaten.no og utfordringer med å komme inn på skattekortløsning. Vi beklager og jobber med å rette feilen, sier Erlend Fossbakken, som er medierådgiver i Skatteetaten til TV 2.

Han sier det er vanskelig å anslå hvor lang tid det vil ta å rette feilen. Det er også usikkert hvor mange som er berørt av problemet.

– Det varierer hvor mange som er berørt, men det er en feil som gjør det umulig for en god del å komme inn på skattekortløsningen, sier Fossbakken.

Når skattekortet for et nytt år er klart, er det opp til arbeidstaker å sjekke at tallene stemmer. Arbeidsgiver henter skattekortet elektronisk.