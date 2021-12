Karantenereglene på 1, 2, 3

I snart to år har vi måtte forholde oss til ulike regler for karantene og isolasjon, men stadige endringer, gjør det vanskelig å henge med i svingene. Her er en oversikt over de gjeldende reglene.

Først og fremst skiller man mellom isolasjon, smittekarantene og reisekarantene. De samme reglene gjelder for alle virusvarianter.

1. Isolasjon: Personer som får positiv koronatest og har symptomer skal isolere seg i minimum seks døgn fra symptomene startet. Isolasjonen skal ikke brytes for personen har vært feberfri i minst 24 timer uten å bruke febernedsettende medisin.

2. Smittekarantene og fritidskarantene: Nærkontakter er de som har hatt kontakt med en smittet person mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer eller fikk positiv koronatest.

Det er to grupper nærkontakter, og egne regler for fullvaksinerte og de som har gjennomgått koronasykdom siste tre måneder.

Hustandsmedlemmer, kjærester eller tilsvarende med mye nær kontakt må i karantene og har mulighet for å teste seg ut av karantenen etter syv døgn. Dette gjelder også barn under 18 år.



Fullvaksinerte husstandsmedlemmer kan teste seg ut av karantene ved å ta hurtigtest hver dag, eller PCR-test annen hver dag. Andre nærkontakter er alle over 18 år som har vært mindre enn to meter unna en smittet person i mer enn 15 minutter.



Fullvaksinerte nærkontakter (som ikke er husstandsmedlemmer) trenger ikke gå i karantene eller fritidskarantene.

Disse kan teste seg etter tre døgn, og gå på jobb eller skole hvis testen er negativ. Men de er i såkalt til negativ test etter syv døgn. Fullvaksinerte nærkontakter (som ikke er husstandsmedlemmer) trenger ikke gå i karantene eller fritidskarantene. De som kan dokumentere at de har gjennomgått koronasykdom siste tre måneder trenger ikke gå i karantene.

1. Reisekarantene: Ulike land har ulike regler, derfor er det viktig at du setter deg nøye inn i reglene til det landet du skal besøke.

Ved innreise til Norge gjelder følgende regler:

Personer med verifiserbart koronasertifikat trenger ikke å gå i innreisekarantene. Det er også unntak for grensependlere og andre som er på reise i mindre enn 24 timer.

Personer over 18 år som ikke har koronasertifikat skal i karantene i 10 døgn etter ankomst fra land med høyt smittetrykk. Alle land utenfor EØS, Schengen og Storbritannia gir innreisekarantene uansett smittetrykk.

Alle kan teste seg ut av innreisekarantene hvis de har en negativ PCR-test tatt tidligst tre dager etter ankomst.



